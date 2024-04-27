Украина потребляет российский сжиженный газ, и это позорно – эксперт

Украина получает через третьи страны российский сжиженный газ, и эту позорную практику следует прекратить. Об этом заявил директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

"Я подтверждаю существование (факта импорта российского сжиженного газа – Ред.), потому что здесь нечего отрицать. Потому что мы видим абсолютно нелогичные поставки из Польши и стран Балтии, где никогда вообще, кроме одного завода, не производили ни литра сжиженного газа. Мы видим, как туда приезжает российский газ, а оттуда уезжает европейский. Не нужно здесь быть Шерлоком Холмсом, чтобы понять, что это сугубо российский ресурс, и по цене, и по географии. С моральной точки зрения это, конечно, позорно, крайне позорное явление", – подчеркнул Куюн.

По его словам, власти уже начинали борьбу с импортом, но пока решение в этом вопросе не было принято.

"В разработке в СНБО лежит проект документа, ограничивающего поставки сжиженного газа со станций, которые уже задокументированно принимали российский газ, и отправляют существенные объемы в Украину. СНБО – это основной рычаг, но ничего, к сожалению, пока не происходит. Между тем, несколько дней назад разблокировали погранпереход Дорогузк-Ягодин – а это самый большой грузовой погранпереход, который ближе всего расположен к источникам поставок российского газа из Польши и стран Балтии", – подчеркнул Куюн.

Он подчеркнул, что сейчас очень удобное время, чтобы навести порядок на рынке сжиженного газа, ведь наблюдается регулярный профицит, поэтому сейчас можно принять строгие меры, которые не совершат серьезных потрясений на рынке.

"Сейчас сжиженный газ просто хлынул в Украину с новой силой, предложений на рынке просто очень много! Почему государство не наводит порядок, я не понимаю. Сейчас идеальный момент: на рынке, пожалуй, уже год стабильный профицит. И даже если мы его сейчас отрежем, дефицита не будет. Этот момент очень важно не упустить. Я не понимаю, если честно, почему это не происходит", – резюмировал Куюн.

Напомним, Кабмин планирует повысить акцизы на бензин и дизель. Если решение будет принято, это приведет к повышению акциза с 213 до 243 евро/тонна за бензин и со 140 до 177 евро/тонна за дизель уже до конца этого года. К 2028 году, как ожидается, налог составит 360 и 330 евро соответственно.

В то же время стоимость сжиженного газа останется льготной: сейчас она составляет 52 евро, а к 2028 году она увеличится всего до 70 евро. Между тем, по убеждению экспертов, приближение акциза на газ к рыночному уровню позволит получать в бюджет более миллиарда гривен ежегодно, и вместе с тем – лишит россию возможности зарабатывать на импорте этого горючего.