Украина не экспортирует электроэнергию в Европу – Укрэнерго

Украина не продает электроэнергию за границу, а только помогает соседним странам транспортировать их электричество.

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Об этом в интервью заявил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"Я с большим удивлением читаю сообщения в соцсетях, в которых показывают физические перетоки электроэнергии из Украины, отраженные на сайте ENTSO-E, и утверждают, что якобы это экспорт. На самом деле это транзитные физические перетоки. Например, Румыния может транспортировать электроэнергию через Украину в Венгрию из-за слабых связей в своей энергосистеме. Это означает, что электроэнергия входит в Украину и выходит, не оставаясь у нас. Украина ничего не экспортирует и ничего не теряет", – сказал он.

Кудрицкий объяснил, что Украина просто транзитом передает электроэнергию, не используя собственные ресурсы.

Он добавил, что для того чтобы убедиться в том, что экспорта нет, нужно посмотреть на сайте ENTSO-E специальную вкладку Scheduled Commercial Exchanges, где отображаются торговые операции.

"Там видно, что из Украины в Европу ничего не поступает, а Европа экспортирует электроэнергию в Украину. Благодаря этому импорту мы можем поддерживать более-менее стабильную ситуацию с отключениями", – подчеркнул глава "Укрэнерго".

Напомним, замминистра энергетики Николай Колесник также заявлял, что Украина не продает электроэнергию за границу на коммерческой основе.