Transparency International присоединилась к призыву послов G7 по перезагрузке АРМА

Отчетность Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) не соответствует действительности, а само АРМА требует немедленного реформирования и перезагрузки.

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Об этом заявил Павел Демчук, старший юридический советник Transparency International Ukraine.

"За фасадом удивительных цифр скрывается совсем другая реальность. Отчет АРМА пестрит впечатляющими моментами – миллиардные суммы "выявленных активов", значительные поступления в бюджет, огромные объемы управления. Но если копнуть глубже, все эти успехи уже не такие яркие. В среднем по всем типам активов арестовывают около 7,8% от выявленных. А это свидетельствует о колоссальном разрыве между громкими цифрами и реальными результатами", – подчеркивает он.

По мнению эксперта, сейчас АРМА, по его словам, демонстрирует классический пример "работы на показатели": "Миссия подменяется погоней за несколькими яркими цифрами, которые можно продемонстрировать в презентациях, но которые не отражают реального положения дел".

"Важно понимать, что АРМА не фискальный орган. Его главная задача – не наполнять бюджет, а обеспечивать эффективное управление арестованными активами. Когда из всей массы выявленных активов лишь мизерный процент получает управляющих, а еще меньший действительно эффективно управляется, без колебаний можно говорить о системных проблемах в работе органа", – отмечает Павел Демчук и поддерживает призыв послов "группы семи" безотлагательно принять законопроект №12374-д для реформы и перезагрузки АРМА.

Комитет Верховной Рады по вопросам евроинтеграции в выводах к упомянутому законопроекту указал, что промедление с его принятием тормозит евроинтеграционный процесс. В отчетах о прогрессе Украины по выполнению требований Пакета расширения ЕЭС два года подряд указывается на недопустимость промедления с реформированием АРМА. От этого также напрямую зависит предоставление Украине финансовой поддержки ЕС на €50 млрд в рамках Ukraine Facility, но сроки выполнения обязательства украинской стороной истекли в марте 2025 года.

Между тем упреки АРМА относительно того, что при разработке законопроекта не учтены предложения агентства, эксперты отвергают. "Есть неопределенность относительно судьбы нынешнего руководства Нацагентства, будет ли проведен новый конкурс после принятия закона или уже после завершения текущей каденции", – отмечает Юлиан Хорунжий старший партнер Ario Law Firm, который входит в рабочую группу по разработке законопроекта №12374-д.