США заинтересованы в достройке двух энергоблоков Хмельницкой АЭС, в том числе, чтобы увеличить поставки своего топлива, – Нагорняк

Соединенные Штаты Америки заинтересованы в том, чтобы Украина завершила достройку энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС, в том числе для увеличения объемов поставок ядерного топлива.

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Такое мнение высказал народный депутат Сергей Нагорняк.

"Американцы все-таки заинтересованы в достройке 3-го и 4-го энергоблоков, потому что это позволит увеличить объемы топлива, которое мы будем покупать у них", – отметил нардеп, имея в виду топливо компании Westinghouse.

Кроме того, США заинтересованы в строительстве еще двух дополнительных блоков Хмельницкой АЭС – пятого и шестого – по американским технологиям.

Напомним, во время визита в Киев спецпредставитель США Пенни Прицкер заявила, что строительство дополнительных блоков АЭС – оптимальное решение для решения проблемы дефицита мощности.

Ранее правительство Украины одобрило проект достройки энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС, которые готовы на 75% и 25% соответственно.