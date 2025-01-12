Смена руководства Минэнерго создаст риски для энергетической стабильности Украины

Смена руководства Министерства энергетики может спровоцировать нестабильную ситуацию в энергетической отрасли.

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Об этом заявил экономический эксперт и кандидат наук по государственному управлению Юрий Гаврилечко.

"Смена руководства Минэнерго, а в результате отставки министра – перетасовка заместителей и руководителей департаментов, может привести к нестабильности в энергетическом секторе. Это в свою очередь повлияет на стабильность поставок электроэнергии и тепла", — написал он.

Эксперт объяснил, что построение взаимоотношений между министерством, государственными предприятиями и частными игроками рынка – это длительный процесс, и не факт, что новое руководство Минэнерго сможет быстро наладить эти отношения.

Гаврилечко также отметил, что неопределенность с руководством министерства может заблокировать на время реализацию международных проектов.

"Сейчас, когда Украина рассчитывает на очередные транши от международных финансовых институций, часть средств из которых должна быть направлена на повышение способности энергетической сферы, подобная неопределенность будет точно работать против интересов нашей страны и ее энергетической безопасности", – подчеркнул он.

Ранее экономист Борис Кушнирук выразил сомнения в целесообразности обвинений в адрес министра энергетики Украины Германа Галущенко в неподготовленности к отопительному сезону. По его мнению, такие обвинения могут оказаться безосновательными.