Ровесники Независимости: истории украинских брендов, выросших вместе с государством

К большому празднику, Дню Независимости Украины, редакция OBOZ.UA решила вспомнить компании, которые родились вместе с государством. Они прошли все вызовы тридцатилетней истории страны — от кризиса 90-х до полномасштабной войны — и остались надежными, узнаваемыми, родными для миллионов украинцев. Это истории тех, кто творит независимость ежедневно, развивая собственное дело и поддерживая страну.

Ровесники независимости: история украинского бренда "Мономах"

Украина и независимость – это не только о государственности, но и о рождении новых возможностей для бизнеса, общества и людей. В 1991 году, когда наша страна получила свободу, в Украине появилась и компания "Мономах" – ныне один из лидеров чайного рынка. За три десятилетия бренд прошел непростой путь: от небольшой команды энтузиастов до предприятия с европейскими стандартами качества, сильными экспортными позициями и активной социальной миссией.

Рожденные в один год со страной

"Мономах" вырос вместе с нашим государством. В начале 1990-х рынок только формировался, и потребители впервые получили возможность выбирать продукцию украинского производителя. Компания сделала ставку на качество и прозрачность бизнеса. Уже тогда были заложены принципы, которые определяют ее и сегодня: честность, ответственность и забота о людях.

Сегодня "Мономах" – это современная фабрика в Великой Дымерке Киевской области, оснащенная европейским оборудованием. Производство соответствует международным стандартам качества, а продукция поставляется в десятки стран мира. Украинский бренд доказал: мы можем быть достойными игроками на глобальном рынке и представлять Украину за рубежом.

Вызов войны: остановить невозможно

Полномасштабное вторжение стало настоящим испытанием. В первые дни войны фабрика "Мономаха" оказалась под оккупацией – были повреждены цеха, склады, автопарк. Однако уже в апреле 2022 года, после освобождения Киевщины, предприятие возобновило работу.

Компания сохранила команду, поддержала работников и быстро перезапустила производство. Сегодня, несмотря на ракетные и дроновые атаки, фабрика продолжает стабильно работать. "Мы понимаем, что работаем благодаря ВСУ", – отмечает соучредитель компании Тарас Барабаш.

Чай для Героев

Отдельная страница истории "Мономаха" – благотворительная программа "Чай для Героев". С 2022 года компания ежедневно бесплатно передает на фронт свою продукцию. Уже отправлено более 56 миллионов порций чая украинским военным.

Но помощь не ограничивается чаем. Компания регулярно передает на фронт автомобили, дроны, снаряжение. Поддерживает семьи работников, обеспечивает достойные зарплаты и социальные гарантии. Только в 2024 году "Мономах" уплатил около 300 млн грн налогов, а в первой половине 2025-го – еще 171 млн грн. Это вклад в укрепление государства, который трудно переоценить.

Прозрачность бизнеса и четкая позиция позволяют компании сохранять доверие партнеров и потребителей. Рынок признает "Мономах" не только как производителя качественного продукта, но и как ответственный бизнес, который стоит на стороне Украины.

Люди превыше всего

Приоритет компании во время войны – это люди. Работники, их семьи, украинские защитники. "Мы создаем среду, где можно держаться вместе, работать с достоинством и верой в будущее", – говорит Тарас Барабаш.

Несмотря на сложные времена, "Мономах" не останавливает инновационных процессов: создает новые продукты, совершенствует бизнес-модели, наращивает экспорт. Для бренда важно не только удержать рынок, но и развивать его, показывая пример украинского бизнеса, работающего на Победу.

После Победы – чай ради жизни

"Мономах" мечтает вместе со всей Украиной о Победе. А после нее – заварить еще миллионы чашек настоящего украинского чая и поднять их за тех, кто держит страну на своих плечах.

Компания, родившаяся в год независимости, сегодня является примером стойкости, ответственности и любви к своей стране.

Одногодок независимости – бренд "Мономах". История, написанная в Украине.

Укрзализныця: ровесница независимости, которая спасает жизни

В 1991 году, когда Украина обретала независимость, Укрзализныця стала одним из первых государственных предприятий, взявших на себя ответственность за транспортную инфраструктуру страны. С тех пор она не только обеспечивает перевозки пассажиров и грузов, но и стала символом стойкости и единства украинского народа.

Эвакуационная артерия

С началом полномасштабного вторжения России в Украину Укрзализныця стала одной из главных артерий, обеспечивающих эвакуацию мирного населения с прифронтовых территорий. С первых дней войны компания организовала бесплатные эвакуационные рейсы, позволившие тысячам людей спастись от обстрелов и найти временное пристанище в более безопасных регионах страны.

В целом за первые месяцы войны Укрзализныця эвакуировала более 3,8 миллиона человек, в том числе из таких городов, как Киев, Харьков, Запорожье, Лисичанск и других.

Забота об уязвимых

В 2024 году Укрзализныця продолжила свою миссию, эвакуировав более 30 тысяч пассажиров, среди которых значительная часть – люди с инвалидностью, пожилые, семьи с детьми и владельцы домашних животных.

Вызовы 2025 года

В июле 2025 года, с началом нового этапа войны, Укрзализныця эвакуировала 1 239 человек – вдвое больше, чем в среднем за предыдущие месяцы. Это подтверждает готовность компании быстро реагировать на изменения ситуации.

Поддержка армии и гуманитарная помощь

Железнодорожники не ограничились перевозкой людей. С начала войны Укрзализныця передала на фронт более 7 тысяч тонн гуманитарных грузов, а также организовала медицинскую эвакуацию раненых военных.

Социальная ответственность и героизм

Во время войны компания адаптировала работу к новым условиям: создала специальные маршруты для эвакуации, добавила вагоны для людей с инвалидностью и обеспечила бесплатный проезд для наиболее уязвимых категорий населения.

Укрзализныця – это не просто транспортная компания. Это организация, которая в условиях войны стала на защиту своих граждан, рискуя жизнью своих работников. Они – настоящие герои, которые ежедневно работают, проявляя преданность и мужество.

Символ надежды

Благодаря Укрзализныце миллионы украинцев смогли бежать от войны, найти приют и сохранить надежду на мирное будущее. Ее вклад в спасение людей и стабильность страны трудно переоценить.

Ровесники независимости: Bayadera Group – национальный лидер, который помогает Украине побеждать

В 1991 году Украина провозгласила свою независимость. Именно тогда родилась и компания Bayadera Group – бизнес, который вырос вместе с государством, преодолевал те же вызовы и сегодня является символом украинского предпринимательства. Bayadera доказала, что национальный бизнес может быть конкурентным, инновационным и социально ответственным одновременно.

Национальные бренды и мировое признание

Более чем за три десятилетия Bayadera превратилась в один из крупнейших алкогольных холдингов Восточной Европы. Портфель компании насчитывает более 30 брендов, среди которых HLIBNY DAR, Козацька Рада, Перша Гільдія, Marengo, Koblevo, OXYGENium и другие.

Бренд HLIBNY DAR стал ярким примером Made in Ukraine: в 2025 году он занял 3-е место в мировом рейтинге The Vodka Brand Champions и получил Double Gold на SIP Awards в США. А вина Koblevo представлены в международных сетях, что формирует положительный имидж украинской продукции в мире.

Экономический фронт

Bayadera – это не только бизнес. Компания является одним из крупнейших налогоплательщиков в отрасли: более 14,6 млрд грн уплачено в государственный бюджет. В то же время она обеспечивает работой более 3,5 тыс. сотрудников, сохраняя рабочие места даже в самые сложные времена.

Помощь фронту и социальные инициативы

Во время войны компания активно поддерживает Вооруженные силы Украины: автотранспорт, беспилотники, квадрокоптеры, генераторы, медицинские средства и другое оборудование. Сумма помощи уже превышает 93,6 млн грн. Bayadera также инвестирует в реабилитацию военных, социальные проекты и гуманитарную поддержку граждан, демонстрируя пример ответственного бизнеса.

Украинский продукт как культурное наследие

Компания не забывает о национальных традициях. Продукция Bayadera сочетает современные технологии с многовековым опытом украинского виноделия и водочного искусства. Каждый бренд – это история, рассказывающая о культуре, таланте и традициях нашей страны.

Уверенно вперед

Bayadera Group – пример компании-одногодка независимости: родившейся вместе с государством, выросшей и окрепшей вместе с ним. Сегодня компания является символом национальной гордости, экономической стабильности и социальной ответственности, подтверждая, что независимость – это ежедневный труд, ответственность и общая победа.

ПУМБ: банк, который рос вместе с независимой Украиной

1991 год стал символическим не только для Украины, которая получила долгожданную независимость, но и для финансовой системы страны. Именно тогда был основан Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) – одно из первых коммерческих финансовых учреждений нового времени. Банк стал ровесником государственности и с первых дней начал строить современные банковские сервисы, в которых нуждалась страна, которая делала свои первые шаги к экономической самостоятельности.

Путь развития: от первых отделений до цифровых сервисов

В первые годы независимости главным вызовом было обеспечение бизнеса и населения доступными и надежными финансовыми услугами. ПУМБ быстро завоевал доверие благодаря прозрачным правилам игры и партнерскому подходу. С годами банк расширял сеть отделений, внедрял инновационные продукты, адаптировался к мировым стандартам. Одним из его ключевых достижений стало активное внедрение цифровых решений: мобильный банкинг, онлайн-кредиты, удобные сервисы для малого и среднего бизнеса. Сегодня ПУМБ – это универсальный банк, работающий с физическими лицами, предпринимателями и крупными корпорациями.

Надежность во времена вызовов

За более чем три десятилетия банк пережил не один экономический кризис, валютные потрясения, трансформации банковского сектора. Но каждый раз ПУМБ демонстрировал стабильность, поддерживая клиентов и развиваясь даже в непростые времена. После начала полномасштабной войны банк стал важной опорой для бизнеса и граждан: обеспечивал доступ к средствам, расширял возможности онлайн-кредитования, поддерживал предпринимателей, помогал громадам и больницам.

Социальная ответственность и помощь ВСУ

Как и многие украинские компании, ПУМБ активно включился в волонтерское движение. Банк финансирует гуманитарные инициативы, закупку оборудования и транспорта для защитников, поддерживает благотворительные фонды. Отдельное направление – помощь семьям клиентов и сотрудников, пострадавших от войны. ПУМБ стал одним из примеров того, как бизнес может быть не только экономической опорой, но и социальным партнером государства в сложные времена.

Будущее рядом с государством

За 34 года ПУМБ стал неотъемлемой частью экономической истории Украины. Его развитие и вызовы всегда отражали путь самой страны: от первых шагов на финансовой карте мира до современных цифровых решений, от кризисов до уверенного восстановления. И сегодня Первый Украинский Международный Банк остается верным своему главному принципу – быть рядом с клиентами, помогать преодолевать трудности и смотреть в будущее с уверенностью.