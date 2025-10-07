Реформы, инвестиции и восстановление Украины: группа компаний DIM организовала в Вене дискуссию Всемирного банка

2-3 октября в Вене состоялась стратегическая встреча представителей Всемирного банка, IFC и международных финансовых институтов, посвященная восстановлению Украины. Участники обсудили ключевые направления реформ, инвестиционные приоритеты и механизмы привлечения частного капитала к процессу восстановления.

Группу компаний DIM на форуме в Вене представил младший партнер Арсений Насиковский. Он провел ряд встреч с австрийскими и европейскими производителями, руководителями банков и представителями IFC и принял участие в круглом столе по инвестиционному будущему девелоперских проектов в Украине, призвав международных инвесторов к активному сотрудничеству.

"Вторжение России в Украину привело к большим разрушениям и исчезновению целых городов. Более 10% жилого фонда уничтожено или повреждено, миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома. Это не только гуманитарный вызов, но и историческая возможность для украинских девелоперов. Ведь восстановление потребует огромного количества не только строительных материалов, но и в первую очередь опыта компаний, которые предложат современные решения для восстановления жилья, развития промышленных и коммерческих предприятий, будут создавать новые рабочие места и интегрировать украинский рынок в европейское экономическое пространство", – отметил Арсений Насиковский.

По оценкам Всемирного банка, прямые убытки от войны по состоянию на конец 2024 года превышают $176 млрд, а общие потребности в восстановлении – примерно $524 млрд, что равно 2,8 ВВП Украины.

Больше всего пострадали:

– жилой сектор – более $57 млрд (33%);

– транспорт – $36 млрд (21%);

– энергетика и добывающая отрасль - $20 млрд (12%);

– коммерческая недвижимость и промышленность – $17 млрд (10%);

– образование и наука - $13 млрд (8%).

Международные партнеры отметили, что ключевым принципом назван подход Build Back Better – "восстановление лучше, чем было", с фокусом на энергоэффективность, инклюзивность и долгосрочную устойчивость. А восстановление Украины должно основываться на главных структурных реформах:

– обновлении бизнес-среды и гармонизации регуляций с ЕС;

– стимулировании торговли и конкуренции;

– привлечении иностранных и внутренних инвестиций;

– развития конкурентной, экспортно ориентированной экономики;

– акцент на "зеленых" и цифровых технологиях, устойчивости и соответствии стандартам ЕС.

Как отметил Арсений Насиковский, украинский рынок девелопмента имеет огромный потенциал, но для его реализации нужна проактивная позиция игроков, привлечение инвестиций, поиск партнеров, прозрачность и соблюдение международных стандартов в работе.

"DIM уже сделал шаг в этом направлении, привлекая стратегического партнера для реализации существующих и запуска в ближайшие 10 лет новых знаковых проектов для рынка Украины площадью более 935 тыс. м2. По итогам 2024 года компания входит в топ-3 застройщиков Киева и занимает 7-е место в Украине по объему введенного жилья. Однако только прозрачная отчетность, аудит и внедрение стандартов ESG способны открыть двери к доверию международных инвесторов. У нас есть опыт сотрудничества с CBRE – мы первыми среди девелоперов на рынке недвижимости Украины провели строительный аудит, а на конец года планируем первыми сделать финансовый аудит. Это единственный правильный путь для украинских девелоперов к получению международных инвестиций", – подчеркнул Арсений Насиковский.

Отдельное внимание форума было уделено вопросу развития доступного жилья. Во время круглого стола, организованного при участии застройщиков, инвесторов и экспертов Всемирного банка, обсуждались вызовы и перспективы этого сегмента.

По оценкам Всемирного банка, 13% жилого фонда Украины разрушено или повреждено, что составляет более 2,5 млн домохозяйств. Совокупный дефицит жилья – до 7 млн квартир, из которых 5-7 млн – последствия войны, а еще около 1 млн – дополнительный спрос из-за внутренне перемещенных лиц (более 5 млн официально зарегистрированных).

Сейчас потенциал сектора оценивается экспертами в почти 90-170 млн м2 нового жилья в течение следующих 10 лет, что создает мощный мультипликатор для строительной отрасли, занятости и инвестиций.

Международные партнеры также отметили необходимость развития внутреннего производства ключевых строительных материалов – цемента, стали, стекла и изоляции, которые составляют до половины расходов на реконструкцию. Это позволит уменьшить зависимость от импорта, сократить логистические риски и сделать процесс восстановления более устойчивым.

Эксперты IFC подчеркнули, что усилия по реконструкции Украины могут сформировать спрос, эквивалентный более 15% текущего мирового рынка стройматериалов. Это, в свою очередь, открывает значительные возможности для австрийских и европейских компаний, которые благодаря своим инновациям и устойчивым практикам могут сыграть ведущую роль в процессе восстановления.

"Мы понимаем, что восстановление Украины – это не просто вопрос квадратных метров. Это вопрос энергоэффективности, экологичности и нового качества жизни. Украинский рынок сейчас нуждается в инновациях, партнерствах, в том числе с европейскими компаниями и локализации производства. Группа компаний DIM стремится быть среди тех, кто задает этот стандарт и предлагает решения, которые останутся актуальными на десятилетия вперед", – подчеркнул Арсений Насиковский.