Развитие морского коридора способствует снижению ставок страхования – Форбс

Морские порты – это самый дешевый торговый путь для украинских экспортеров. Порты позволят разогнать производство на украинских заводах и возобновить развитие экономики, ведь логистика через наши порты дешевле, чем через ближайшие польские. В то же время дорогим остается страхование судов – хотя ставки и начали понемногу падать. Об этом пишет Форбс.

"Разница в стоимости логистики между экспортом через порты Польши и украинские морские порты - $100/т. Без украинских портов экспорт львиной доли украинской металлургии вообще нерентабельный дальше Восточной Европы. До российского вторжения через порты проходило более 70% экспорта и импорта", - объясняет издание.

Форбс напоминает: в первые недели работы альтернативного морского коридора страховщики оценивали его очень скептически. Ставки за страхование судов достигали 3–4% стоимости груза, что очень много, рассказывал Иванов из BPG Shipping & Kronos Bulkers. Для сравнения: в мае, при работе "зернового коридора", ставки на страхование были 0,75-1%.

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"За последние две недели ситуация изменилась. "Проблем со страхованием нет", – говорит Геннадий Иванов. По его словам, ставки за страхование сократились в среднем до 2% стоимости груза, и впервые появились так называемые claim-бонусы, позволяющие снизить ставки до 1,8%, если длительное время не происходят чрезвычайные происшествия", – пишет Форбс.

По данным издания, ставки за фрахт буквально за пару недель упали с $52 за 1 т до $25–26. Кроме того, сперва за фрахт приходилось платить дополнительно от $30 000 до $200 000 в неделю на так называемые CRU-бонусы. Это удорожало вывоз товаров еще на около $5 за каждую тонну. Сейчас дополнительных плат нет.

"Иванов прогнозирует дальнейшее снижение ставок до 1,3–1,5% в ближайшие недели, что должно существенно приблизить стоимость мероприятия в порты Одессы с заходом в румынскую Констанцу – сейчас ставки транспортировки водным транспортом там доходят до €15 за 1 т груза. Предложение судов постепенно увеличивается. Это должно снизить стоимость фрахта", – прогнозирует издание.

Еще один фактор, способствующий развитию нового маршрута – запуск государственного страхового фонда на $500 млн, который Минэкономики анонсировало еще в августе. Это позволило бы удешевить фрахт примерно на 10%, говорят опрошенные Форбсом эксперты рынка.

"Но дальше разговоров пока не зашло. Кейсы страхования рисков от Украины неизвестны", – отмечает Виктор Берестенко, президент Ассоциации международных экспедиторов Украины", - резюмирует издание.

Как известно, "украинский морской коридор" начал действовать благодаря действиям МИУ и морскому фронту, развернувшему украинские войска, заставив врага отступить и потерять контроль в Черном море.

В то же время, для того чтобы нарастить объем экспорта новым коридором, необходимо усилить ПВО в портах, обеспечить безопасность судов в море от мин и разработать систему страхования с привлечением международных страховых компаний.