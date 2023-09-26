Разблокирование украинских портов снимет торговые споры с соседними странами, – Головко

Разблокировка украинских портов для всех видов продукции снимет торговые споры с соседними странами, мы сможем самостоятельно доставлять свою экспортную продукцию и не зависеть от чужих логистических маршрутов. Об этом рассказал руководитель Центра политического анализа Владимир Головко.

"Если мы абсолютно снимем проблемы с дунайских и черноморских портов Украины, то в принципе нам уже не о чем будет спорить с поляками. Это будет решением многих проблем", - отметил Головко.

Он подчеркнул, что ситуация, которая возникла в Польше с нашей аграрной продукцией, задает большой вопрос, есть ли у Украины "План Б" на подобные случаи - ведь такая проблема может возникнуть и в других странах, через которые сейчас проходит транзит нашей продукции.

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"Даже если мы с Польшей сейчас найдем общий язык, никто не может гарантировать, что в будущем это не повторится. И мы видим, что ситуация может развернуться вокруг вообще общей логистики, а не только по зерну. Поэтому мы должны думать план Б – если, например, Польша каким-то образом ограничит свои логистические коридоры. И собственно разблокировка портов – это и будет план Б, а возможно даже план А. А польские и румынские коридоры будут уже запасными, на случай эскалаций", - подчеркнул Головко.

Как известно, после вторжения России украинские порты в Черном море были заблокированы, поэтому Украина, один из крупнейших в мире экспортеров зерна, была вынуждена искать альтернативные маршруты поставок, в частности через Польшу, Румынию и Словакию. Однако дополнительное предложение зерна повлияло на цены и возможности хранения зерновых местных аграриев, и там начался протест. Поэтому Польша, где приближаются выборы, ограничила экспорт украинского зерна, а Украина вместо этого – обещала обратиться в ВТО, чтобы разрешить спор. Позже Польша сообщила о возобновлении транзитных коридоров для экспорта украинского зерна.

Напомним, ранее зерновой трейдер, экс народный депутат Иван Мирошниченко также заявил, что полная разблокировка украинских портов разрешит зерновой конфликт, возникший между Украиной и некоторыми странами Европейского союза, поэтому представители украинской власти должны сосредоточиться на этом и на консультациях с международными партнерами.