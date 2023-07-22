Продажа газа 'Нафтогазу' дала частным газодобытчикам возможность вкладывать в новые бурения, – Ассоциация

Благодаря закупке "Нафтогазом" газа у частных газодобытчиков компании смогут инвестировать в новые буровые и ремонтные работы, а также платить роялти в государственный и местный бюджеты.

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Об этом сообщил исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артем Петренко.

По его словам, с 26 апреля "Нафтогаз" купил у частных добытчиков и трейдеров 740 млн кубометров газа. Петренко отметил, что это событие было решающим для газодобывающих компаний, поскольку они получили возможность продавать газ прозрачным рыночным способом.

"Продажа газа на бирже позволяет компаниям инвестировать в новые буровые и ремонтные работы, платить роялти в государственный и местные бюджеты, планировать новые проекты", – сказал он.

Петренко подчеркнул, что это также полезно для "Нафтогаза", который может покупать отечественный газ, а не импортировать его из-за границы.

"Это вопрос энергетической безопасности Украины, и мы видим, что "Нафтогаз" практически пытается сделать все возможное, чтобы не импортировать газ", – добавил он.

Напомним, Украинская энергетическая биржа положительно оценивает выход "Нафтогаза" на торги.