Предельные цены мешают увеличивать импорт электроэнергии из Европы, – Серебренников

В декабре Европейский Союз расширил возможности Украины по импорту электроэнергии, увеличив предел с 1,7 ГВт до 2,1 ГВт. Однако, как отмечает эксперт DiXi Group Богдан Серебренников, полное использование этого потенциала сдерживается внутренними регуляторными механизмами, в частности, прайс-кепами.

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"Увеличивать импорт мешает уровень прайс-кепов, установленный НКРЭКУ," – отмечает Серебренников. По словам эксперта, больше всего Украина импортирует из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и Молдовы. В частности, 23 декабря импорт составил более 9 ГВтч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1 ГВт.

Однако ситуация усугубляется зимой, когда цены на европейских рынках растут. В морозные дни цены в Европе повышаются, и импорт оттуда становится невыгоден трейдерам, объясняет Серебренников. К примеру, 12 декабря в Украине электроэнергия стоила €142 за 1 MВтч, а в соседних европейских странах – €162-360.

Ранее Вицепрезидент по энергетике Украинского национального комитета Международной Торговой Палаты Александр Трофимец заявил, что ценовые ограничения, введенные для регулирования рынка, уже давно стали препятствием для нормального функционирования энергетической системы.