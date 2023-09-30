Правительство запретило 'Укрзалізниці' продавать металлолом вне системы 'Прозорро'

Кабинет Министров не разрешил "Укрзалізниці" продавать металлолом вне системы "Прозорро", как того хотели в государственной компании. Своим постановлением от 22 сентября №1032 Кабмин обязал "Укрзалізницю" оприходовать непригодные для использования узлы, детали, материалы и агрегаты как вторичное сырье (лом и т.п.), и реализовывать его "на конкурентных началах путем проведения электронных аукционов", то есть в системе "Прозорро.Продажи".

В то же время, документ очертил некоторые исключения для компании: как указано, продавать металлолом вне системы можно "в случаях принятия высшим органом общества отдельного решения относительно использования такого имущества с целью выполнения функций государства".

Правительство также разрешило УЗ осуществлять продажи нефтепродуктов в порядке, определенном правлением общества, без применения конкурентных устоев и процедур "на период военного положения и в течение шести месяцев после его прекращения или отмены".

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Напомним, что "Укрзалізниця" просила правительство освободить ее от обязательства реализовывать лом черных металлов через систему "Прозорро", и разрешить продажу просто по прямым договорам с покупателями, которых выберет правление. В то же время эксперты предостерегали, что продажа металлолома вне системы приведет к искажению конкуренции, а также содержит значительные коррупционные риски.