Прайс-кепы сдерживают импорт, создавая риски для баланса энергосистемы, – Бойко

Энергосистема Украины сталкивается с серьезными ограничениями из-за установленных прайс-кепов, сдерживающих импорт электроэнергии и влияющих на баланс энергосистемы.

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Об этом заявил член наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрий Бойко.

"На сегодняшний день это действительно сдерживающий фактор едва ли не ключевой. У нас ведь импортное сечение максимум на 50%. А очень много дней этой зимой это вообще было в коридоре 20% заполнения. Это, безусловно, очень мало", – отметил Бойко.

Он отметил, что импортная электроэнергия объективно дороже – в среднем на 15-20% по будням. В то же время, он обратил внимание на значительные ценовые колебания в пиковые часы нагрузки энергосистемы.

"Если посмотреть на эту ситуацию подробнее и попытаться понять корень проблемы, то самый разгон маржинальности в ценах приходится именно на часы максимальной нагрузки энергосистемы на пиковые часы. И вот в пиковые часы доходит до 300% разницы в цене", – отметил Бойко.

По мнению члена наблюдательного совета "Укрэнерго", для решения этой проблемы регулятору следует рассмотреть вопрос поднятия вечерних прайс-кепов.

"Это, в принципе, позволит более широко открыть двери для захождения импортного ресурса и, соответственно, активнее использовать импорт для балансировки энергосистемы, для покрытия именно дефицитов", – подытожил он.

Ранее директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что риски отключений для населения остаются высокими, и одним из ключевых ухудшающих ситуацию факторов являются действующие ценовые ограничения на рынке электроэнергии (прайс-кепы).