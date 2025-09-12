Повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки может убить добывающую отрасль Украины, – Лонгобардо

Индексация тарифов на грузовые железнодорожные перевозки на уровне 37% лишит украинских производителей конкурентоспособности и может убить добывающую отрасль. Такое мнение высказал генеральный директор ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" Мауро Лонгобардо во время экспертной дискуссии на тему тарифной политики на железнодорожные грузовые перевозки в 2025-2026 годах, которую организовал ЦТС.

Видео дня

"Мы уже много раз говорили, что наша ситуация на рынке не самая лучшая. У нас есть два фактора, которые на нас влияют, – это логистические расходы и цены на электроэнергию. Наша компания четвертый год, от самого начала войны, в "минусах" и имеет только потери. В связи с ситуацией, связанной с тарифами и войной, мы не можем переложить дополнительные средства на наш конечный продукт – на сталь. Потому что рыночные цены – это рыночные цены. Если они будут выше, у нас никто не будет покупать продукцию. Мы должны балансировать в этой ситуации", – говорит Лонгобардо.

По словам Лонгобардо, компания уже начала терять некоторых клиентов, в том числе даже в Украине. Именно поэтому "АрселорМиттал Кривой Рог" приходится корректировать цены даже в минус.

"Поясню на конкретных цифрах: наша группа перевозит "Укрзалізницею" 8 млн тонн материалов ежегодно. Это руда, уголь, металл и так далее. Можете представить себе, какое влияние оказывают тарифы на наши результаты? Понимаете, насколько поднятие тарифов может повлиять на наши цены", – акцентирует Лонгобардо.

Международная группа ArcelorMittal в течение последних четырех лет влила в свою украинскую компанию почти миллиард долларов для того, чтобы она могла выжить в условиях войны. Но эти деньги не предназначались для того, чтобы покрывать финансовые расходы других компаний, отмечает Мауро Лонгобардо.

Поднятие тарифов на железнодорожные перевозки для бизнеса означает лишь одно – нужны дополнительные средства.

"В другой ситуации я бы сказал, что это красный флаг, – замечает Лонгобардо. – Но он даже черный. Мы не можем переложить цены с дополнительных тарифов на наш конечный продукт. Часть наших продуктов мы уже перестали выпускать, потому что они уже стоят дороже, чем существующая рыночная цена. Мы делаемся неконкурентоспособными на рынке".

Если ситуация с поднятием цен не изменится, то это может стать концом для всей добывающей индустрии в Украине, отмечает глава "АрселорМиттал Кривой Рог". Для его компании поднятие тарифов на перевозки на 37% – это сотни миллионов долларов.

Очевидно, что есть другие решения, которые лежат на столе и помогут поддержать УЗ, говорит он. Среди них, в частности, обеспечение прозрачности планирования и предсказуемости уровня тарифов, настойчивая и последовательная работа для повышения операционной эффективности Укрзализныци, и привлечение международных партнеров для модернизации сети железнодорожного транспорта.

Ранее Европейская бизнес ассоциация призвала правительство предусмотреть в государственном бюджете средства для возмещения убытков от пассажирских перевозок. Кроме того, важно отменить земельный налог для УЗ – ведь ни в одной развитой стране не существует такой нагрузки на компанию, которая выполняет важные социальные функции.