Повышение тарифа на транспортировку газа спровоцирует подорожание всех товаров и услуг в Украине, – глава Союза потребителей коммунальных услуг

Повышение тарифа на транспортировку газа окажет значительное влияние на экономику Украины и приведет к росту цен на товары и услуги. Об этом заявил Олег Попенко, глава Союза потребителей коммунальных услуг, сообщает УНИАН.

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Попенко отметил, что "скачок" тарифа на транспортировку газа отразится на себестоимости электроэнергии, а также увеличит цену этого топлива для промышленности и бизнеса, что приведет к удорожанию широкого спектра товаров и услуг.

"Следует ожидать увеличения стоимости электроэнергии от 5% до 20%. За первое полугодие 2025 цены на продукты могут увеличиться на 10-20%", – добавил эксперт.

Попенко также указал на проблему задолженности в секторе теплокоммунэнерго.

"Долги за газ в теплокоммунэнерго достигают примерно 90 миллиардов гривен. Это напрямую влияет на их работу – на проведение текущих и капитальных ремонтов, на возможность увеличения заработных плат и так далее", – подчеркнул он.

Ранее исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артем Петренко обратил внимание на возможные последствия для добывающего сектора, в частности, для государственных компаний. Петренко подчеркнул, что, хотя для населения действует мораторий на повышение цен, промышленность ощутит на себе последствия этого решения.