Повышение тарифа на передачу электроэнергии приведет к сокращению валютных поступлений – СМИ

НКРЭКУ повысила с 1 января 2025 года тариф "Укрэнерго" на передачу электроэнергии почти на 30% – до 686 грн/МВт-час (без НДС). Это произошло на фоне того, что цена электроэнергии для бизнеса в Украине за 2024 год существенно выросла. По данным Федерации работодателей Украины (ФРУ), это увеличение приведет к росту расходов промышленности и сокращению валютных поступлений.

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Об этом пишет GMK Center.

В украинских предприятиях выразили разочарование решением НКРЭКУ. Там отметили, что это решение регулятора будет негативно влиять на все отрасли экономики Украины, особенно на те, которые обеспечивают украинский экспорт и промышленников, производящих товары.

"По словам главы Федерации металлургов Сергея Беленького, после повышения тарифа на передачу расходы отрасли увеличатся на 1,6 млрд грн в год, при том что 30% предприятий ГМК и так остановлены. В "АрселорМиттал Кривой Рог" отметили, что это приведет к негативным производственным последствиям и, как следствие, к снижению НДС на импорт сырьевых ресурсов примерно 100-150 млн грн в месяц и снижению валютных поступлений на $50-100 млн", – пишет издание.

Со своей стороны, в "Интерпайпе" напомнили, что НКРЭКУ повышает этот тариф уже несколько лет подряд. Однако проблема кросс-субсидирования и долгов в украинском энергосекторе настолько хроническая и системная, что, как показывает опыт, механическим повышением тарифа ее не решить, резюмировали в GMK Center.

Напомним, бизнес-ассоциации неоднократно обращались в НКРЭКУ с просьбой воздержаться от повышения тарифа – это чревато для Украины потерей инвестиционной привлекательности и оттоком инвестиций. Также существенное повышение тарифа может привести к потере конкурентоспособности украинской продукции, что приведет к снижению валютных поступлений в бюджет.