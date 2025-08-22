Поцелуйко назвал финансированием РФ поставки украинского лома в Приднестровье поставки украинского лома

Возобновление поставок украинского металлолома в пророссийский анклав Приднестровье, на Молдавский металлургический завод – это фактически финансирование терроризма и российской вооруженной агрессии против Украины.

Об этом пишет "Телеграф" со ссылкой на эксперта по вопросам национальной безопасности Валерий Поцелуйко, комментируя "проход" партий лома в железнодорожных вагонах через таможенный пост "Днестр" в ПМР.

"Еще летом прошлого года украинские экспортеры лома пытались выстроить цепочку поставок сырья на Молдавский метзавод в Приднестровье, подконтрольное россиянам. Тогда в Украине закрыли глаза на этот факт, считая его досадным недоразумением. Но в этом году поставки возобновились, и это уже очень похоже на государственную измену и работу на врага. Во время войны поставки такого стратегического сырья, как металлолом, в пророссийский анклав – это, по сути, финансирование терроризма и вооруженной агрессии против Украины", – отмечает эксперт.

По его словам, Молдавский метзавод – один из столпов экономики анклава. "Каждая гривна, доллар или евро, которые зарабатывает анклав, – это усиление российского присутствия в регионе и дополнительный доход для пропутинских сил", – подчеркивает Валерий Поцелуйко.

Эксперт также обратил внимание, что экспорт сырья в ПМР осуществляется на фоне дефицита на внутреннем рынке Украины.

"Кроме того, это "вымывание" добавленной стоимости из экономики страны, которая находится в состоянии войны. В прошлом году никто не был наказан за помощь России. Это абсолютно недопустимо, и поэтому специальные службы должны разобраться, как украинский лом снова "прошел" нашу таможню без уплаты каких-либо пошлин и "уехал" в Приднестровье. Нужно наконец положить конец этой схеме!" – заявил эксперт.

Напомним, что по данным Государственной таможенной службы Украины в июле 2025 года украинские экспортеры металлолома начали отгружать на Молдавский металлургический завод (г. Рыбница, Приднестровье) металлолом партиями в железнодорожных вагонах. Ранее, в августе 2024 года, ГТСУ впервые с начала широкомасштабной войны в Украине зафиксировала поставку 276 тонн украинского лома в Приднестровье.