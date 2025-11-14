Перерасчет пенсий в Украине изменился: как ПФУ платит долги по постановлению №821

31 октября тысячи пенсионеров в Украине получили выплаты в необычном формате – часть в конце октября, а еще "старую" пенсию в начале ноября. Люди массово обращаются за разъяснением к адвокатам и юристам, поскольку объяснений к этим начислениям не было в официальных сообщениях ПФУ.

О том, как работает новый механизм и сколько украинцев уже выиграли суды у ПФУ, для OBOZ.UA рассказал адвокат Дмитрий Корсун, юридическая компания "Сеть права".

В частности, пенсионеры, которые через суды добились перерасчета своих выплат и получили положительное решение до 17 июля 2025 года, в конце октября получили 187,34 грн без разъяснения от ПФУ, что это за доплата. Другая же часть пенсионеров, которые имеют решение уже после середины июля, получила выплату долга за 2 месяца.

Такие выплаты – это следствие действия порядка выплаты пенсий, утвержденного постановлением КМУ №821. При этом эта цифра будет меняться ежемесячно, в зависимости от объемов финансирования. ПФУ разделяет выплату пенсии на две части: основную сумму и доплату по решению суда.

До этого проблема заключалась в том, что решение не выполнялось длительное время, но выплата потом приходила в полном размере, а теперь хоть она стала регулярной, однако размер неизвестен и ограничен.

Украинцы массово судятся за свои пенсии, и ПФУ часто проигрывает

Вследствие многочисленных нарушений со стороны ПФУ в отношении пенсионеров и защиты своих прав украинцами в судах резко возросло количество судебных исков и положительных решений. Сейчас таких решений уже около 800 тыс. Это в десятки раз больше, чем было, например, пять лет назад.

На погашение этих долгов нужно 86 млрд грн, из бюджета ежегодно выделяют примерно 500 млн грн в год. Такими темпами большинство пенсионеров, которые выиграли суды у ПФУ, вынуждены были ждать исполнения решения не один год. Постановление КМУ №821 должно было бы решить эту проблему и сдвинуть с мертвой точки огромное количество решений, которые не выполнялись, внедрив регулярные частичные выплаты.

В Минсоце объясняют: благодаря новому порядку граждане, которые имеют судебные решения с ретроспективными задолженностями, будут получать ежемесячно хоть и регулярную выплату долга, однако ее размер никак не зафиксирован.

"На сегодня это постановление изменило порядок выплаты ежемесячной пенсии, пересчитанной по решению суда, которое вступило в законную силу после 17 июля 2025 года. Если человек выиграл суд и ему назначен новый размер пенсии, например увеличил с 10 тысяч до 12,5 тысяч грн, он будет получать основную сумму в прежнем размере, а 2,5 тысячи грн – как отдельную доплату в конце месяца. Именно поэтому в конце октября многие пенсионеры увидели дополнительные выплаты. Это сумма доплат за предыдущие месяцы, когда обновлялась система учета ПФУ", – объясняет OBOZ.UA Дмитрий Корсун, адвокат ЮК "Сеть права".

По словам адвоката, в октябре максимальной разовой доплатой стала сумма 8 806 грн. Если размер перерасчета превышает этот показатель, остальные средства подлежат выплате позже, когда появится финансирование. Также у клиентов юридической компании были случаи, когда зачисления поступали четырьмя платежами в сумме, превышающей этот условный лимит. Однако получить официальную информацию о порядке выплаты и ограничений у представителей пенсионного пока не удалось.

Откуда взялась выплата в 187,3 грн?

Отметим, что огромное количество людей, которые отсудились за пенсию, получили новую пенсию и ждали выплату долга за предыдущий период (иногда за шеть лет), неожиданно получили выплату в 187,35 грн, и без всяких объяснений от ПФУ. Эта сумма вызвала много вопросов у пенсионеров и озадачила их.

"Если раньше человеку выплачивали всю сумму долга – например, 100 тысяч гривен, – но из-за очереди это могло длиться годами, то теперь государство должно выплачивать средства каждый месяц. Эти 187,35 гривни – только первая выплата, вероятно, в дальнейшем сумма будет зависеть от финансирования", – объясняет эксперт.

С новым механизмом, как показала практика, выплата пенсий производится в два этапа: назначенная (пересчитанная) ранее ПФУ пенсия – в стандартные сроки, а позже – доплата пенсии по решению суда, объясняет Дмитрий Корсун.

"Можно говорить, что это техническое изменение порядка финансирования, которое позволяет Пенсионному фонду выплачивать ежемесячные пересчитанные пенсии и на постоянной основе выполнять решения судов за прошлый период, но в пределах имеющихся бюджетных ресурсов. В то же время такое изменение выплаты является неправомерным, поскольку решением суда установлен новый, корректный размер пенсии, и оно должно выполняться немедленно", – говорит адвокат.

Некоторые украинцы, которые знали, что ранее выплату долга проводили полной суммой, ошибочно решили, что если поступила такая небольшая сумма, то это и есть выигранная компенсация. На самом деле это означает, что вся сумма теперь будет поступать небольшими порциями в течение длительного периода.

"Настоятельно рекомендую проверять информацию о начисленной пенсии, учет выплат задолженности по каждому решению суда в личном кабинете ПФУ, фиксировать выплаты, доплаты, которые поступают от Пенсионного фонда", – рассказывает адвокат.