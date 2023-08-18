И багет и букет: украинский банк запустил оплату частями на все

Спрос на рассрочку без переплат среди украинцев достиг максимального уровня, о чем свидетельствуют данные сервиса Google Trends, измеряющие популярность поисковых запросов. Но до недавнего времени оплата частями была доступна в основном в магазинах электроники и бытовой техники.

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Но в июле ситуация коренным образом изменилась, ведь украинский Unex Bank запустил универсальную карту рассрочки, позволяющую покупать любые товары и даже услуги в сети торговых партнеров программы в пределах лимита до 50 000 грн. Ко всем покупкам, за которые покупатель рассчитывается картой Мёд, автоматически применяется оплата частями до 12 месяцев. Без переплат, авансов, процентов или каких-либо комиссий – реальная годовая процентная ставка, рассчитанная по методике НБУ, составляет 0,0001%.

Как работает оплата частями?

Конечно, ничего бесплатного в мире нет. Кредитор должен получать плату за предоставленный заем. Однако в случае с оплатой частями процента за потребителя платит магазин. Последнему выгодно, чтобы у него покупали больше товаров: на каждой отдельной единице он заработает меньше, но в общем продаст больше, поэтому в итоге получит большую прибыль.

Именно поэтому оплата частями с картой Мед возможна только в магазинах, подключившихся к программе и принимающих карту к оплате. А вот что именно покупатель хочет приобрести в рассрочку, не суть важно.

В начале августа к программе Мед присоединилась сеть гипермаркетов Fozzy. Также картой можно рассчитаться в магазинах электроники и бытовой техники Жжук, на заправках Socar, в аптечных сетях (АНЦ и других), магазинах WINETIME и ряде других партнеров карты, которых уже более 2000 по всей Украине. Фактически с карточкой рассрочки Мед можно оплатить частями даже за батон в супермаркете, купить лекарства, заправить бензином авто. Для этого нужно только приложить карту к терминалу, рассчитываясь на кассе, говорят в Unex Bank.

В зависимости от условий магазина ко всем покупкам применяется рассрочка от 1 до 12 месяцев. А в бесплатном приложении Мед, которое можно скачать из маркетов Google и Apple, отображается израсходованная сумма, срок ее оплаты и размер ежемесячного платежа. Покупать в рассрочку с картой Мед можно множество раз в пределах установленного лимита. Как только часть рассрочки погашена, освободившаяся сумма вновь доступна для оплаты частями.

Как получить карту Мед?

Пока карта Мед может быть только виртуальной – она оформляется онлайн после установки на смартфон клиента бесплатного приложения Мед. То есть расчет ею возможен с помощью кошельков GooglePay или ApplePay. Но вскоре из печати выйдут и физические карточки Мед, которые можно будет получить в отделениях Юнекс Банка и в партнерских сетях, рассказывают в Unex Bank.

Чтобы получить карту, сначала нужно установить приложение на смартфон, заполнить анкету и пройти верификацию и идентификацию. Все это можно сделать самостоятельно – процедура достаточно проста и занимает всего около 10 минут. Для этого не нужно никуда ехать или готовить кипы документов.

В ходе процедуры оформления банк проверяет кредитную историю и рассчитывает индивидуальный лимит рассрочки. После подписания договоров электронной подписью банк выпускает виртуальную карту Мед и направляет ее данные клиенту. Последнему остается только добавить полученные данные в кошелек GooglePay или ApplePay. После этого можно отправляться в ближайший партнерский магазин за покупками и оплачивать частями. Список последних постоянно расширяется и ознакомиться с ним можно на сайте Unex Bank.

Оплачивать рассрочку по карте Мед также удобно и выгодно. Сумма всех покупок делится на равные части, которые нужно платить всего один раз в месяц. Это можно сделать несколькими способами. Например, в бесплатном сервисе на сайте Unex Bank или в терминалах City24 или EasyPay – здесь также не нужно платить ни копейки комиссии.