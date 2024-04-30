'Опендатабот' назвал АТБ крупнейшим работодателем в негосударственном бизнес-секторе

Недавнее исследование, проведенное независимыми аналитиками, подтвердило лидерство корпорации "АТБ" на отечественном рынке труда.

Известный мониторинговый сервис "Опендатабот" представил результаты обновленного исследования с рейтингом самых мощных украинских работодателей, основанный на официальных данных Государственной службы статистики.

По данным "Опендатабота", корпорация "АТБ" является крупнейшим работодателем Украины среди негосударственных компаний и занимает первое место по численности сотрудников в бизнес-сегменте. На предприятиях корпорации трудоустроено более 56 тысяч человек, из которых 44 тысячи - сотрудники флагмана корпорации, хорошо известной торговой сети "АТБ-Маркет".

По численности сотрудников корпорация "АТБ" уступает только государственной Укрзалізниці из 187 620 работников в штате и обошла также государственную Укрпошту, замыкающую тройку лидеров рейтинга Опендатабот с численностью коллектива 34 751 работник. Следующие места рейтинга крупнейших работодателей негосударственной формы собственности - четвертое у компании "Сильпо-Фуд", где работает почти 30 тыс. человек, шестая позиция рейтинга - "Новая почта", имеющая 26 327 сотрудников.

В этом году корпорация "АТБ" в очередной раз заняла самые высокие ступени рейтингов ответственных работодателей, ведь в ее компаниях практикуется исключительно официальное трудоустройство, а сотрудники имеют солидный социальный пакет, конкурентный уровень заработной платы и поддержку в карьерном росте. Стабильная работа "АТБ-Маркет" и предприятий корпорации позволяет обеспечить стабильный источник доходов для десятков тысяч украинских семей по всей территории Украины даже в нынешнее непростое время.

Вместе с этим "АТБ" является одним из крупнейших налогоплательщиков в стране. И не только в ритейле, но и среди других смежных отраслей. За прошедший год в бюджеты всех уровней предприятиями группы компаний "АТБ" было уплачено 25,06 млрд грн налогов и сборов. Это на 4,62 млрд. грн. превысило показатели предыдущего года и стало мощным вкладом в укрепление украинской экономики, увеличило наш оборонный потенциал.

Перейдя в первые дни войны на особый режим работы, компания "АТБ" стала опорой продовольственной безопасности Украины. Она непрерывно обеспечивает миллионы людей в разных уголках Украины широким ассортиментом (свыше 3,5 тыс. наименований) свежих продуктов по честным ценам. С самого начала полномасштабного вторжения "АТБ" системно поддерживает украинских защитников, медицинских учреждений, спасателей, волонтеров, пострадавших от ракетных атак.

Кроме сотен тонн качественного провианта, военные получили от компании более 1000 современных дронов и не меньшее количество авто спецназначения (пикапы, вездеходные грузовики, автоцистерны, штабные машины, пиротехнические автомобили и т.п.). Общая сумма благотворительной помощи от компании превысила 1,5 млрд. гривен и продолжает стремительно расти.

Таким образом, "АТБ" не только остается лидером в сфере ритейла, но и продолжает играть ключевую роль в обеспечении стабильности и развития украинской экономики, а также