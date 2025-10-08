Один работник в металлургии обеспечивает работой еще восьмерых: почему индустрия должна быть в центре внимания правительства

Роль промышленности в укреплении экономики и восстановлении страны стала ключевой темой Западноукраинского бизнес-форума в Ивано-Франковске, который объединил представителей бизнеса, власти и инвестиционных структур. Ведь даже сейчас, в условиях войны и потери предприятий, горно-металлургический комплекс вместе со смежными отраслями создает около 6% ВВП.

Видео дня

Об этом пишет пресс-служба "Метинвеста".

"До полномасштабной войны горно-металлургический комплекс вместе со смежными отраслями создавал около 10% ВВП Украины. За последние два года доля снизилась до 5,5–5,7% из-за потери ключевых производственных мощностей на востоке страны", – говорит начальник управления координации внешних проектов офиса генерального директора Группы "Метинвест" Сергей Скорбун, который принял участие в панели "Сильная промышленность – драйвер экономического роста".

"Метинвест" в войне потерял металлургические комбинаты в Мариуполе и Авдеевский коксохим и был вынужден приостановить работу Покровской угольной группы. Все эти предприятия были частью единой производственной цепочки, обеспечивавшей работу тысяч людей и миллиардные экспортные поступления.

По словам Скорбуна, один работник в металлургии создает до восьми рабочих мест в смежных секторах – транспорте, энергетике, машиностроении, сервисах. В горнодобывающей отрасли этот показатель составляет 1:4. Поэтому каждое рабочее место в индустрии – это мультипликатор экономической стабильности. Но для развития промышленности нужны ключевые условия: стабильная тарифная и налоговая политика, доступ к рынкам и понятные правила игры для инвесторов.

Скорбун обратил внимание, что тарифы на грузовые железнодорожные перевозки в Украине уже выше, чем в Польше или Словакии. Причина – перекрестное субсидирование пассажирских перевозок за счет промышленных грузов. По европейским стандартам такие услуги должны финансироваться государством через механизмы Public Service Obligation (PSO) – когда государство заказывает общественно важную услугу и компенсирует ее стоимость.

Другая важная предпосылка – доступ к европейским рынкам, что является основным экспортным направлением украинской металлургии. Для этого необходима поддержка государства в продвижении национальных производителей и сохранении конкурентных позиций на европейском рынке.

Скорбун напомнил, что сейчас украинская промышленность стоит на пороге декарбонизации – перехода к производству стали с минимальными выбросами CO₂. Для этого нужны миллиардные инвестиции и переход на электросталеплавильные технологии.

"Мы имеем огромные запасы железорудного сырья, которых практически нет в Европе. Это создает возможность стратегической синергии – украинское сырье и европейские инвестиции в "зеленую" металлургию", – подчеркнул Скорбун.

Он добавил, что стабильная промышленная политика, привлечение международного финансирования и государственные гарантии безопасности позволят удвоить производство и сделать промышленность основой послевоенного экономического восстановления.

Напомним, за 5 последних лет крупнейшие металлургические предприятия Украины уплатили налогов и сборов на сумму 190 млрд грн, или $6,2 млрд. По итогам 2024 года, уплата налогов и сборов четырех металлургических компаний составила 1,6% поступлений в бюджеты всех уровней.