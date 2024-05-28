Неплатежи 'Энергоатома' и 'Укргидроэнерго' влекут за собой цепь задолженностей в энергетике, – Ищук

Из-за несбалансированного рынка электроэнергии, когда у государственных генерирующих мощностей нет возможности выплачивать средства другим участникам рынка, образуется цепочка долгов на рынке.

Об этом в эфире 5 канала отметила исполнительный директор Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Оксана Ищук.

"Когда у "Энергоатома" и "Укргидроэнерго" нет возможности выплачивать средства, и создается задолженность перед гарантированным покупателем, то в свою очередь образует задолженности перед "Укрэнерго", таким образом образуется цепочка задолженностей на рынке", – сказала Оксана Ищук.

По ее словам, эта проблема образовалась из-за несбалансированного рынка электроэнергии. Одним из решений эксперт называет изменение тарифов на электроэнергию.

"Повышение тарифов – это тот шаг, которого не избежать. И который нужно было сделать уже давно, ведь тарифы на электроэнергию в Украине самые низкие в Европе. Они убыточны и не дают компаниям полноценно восстанавливаться после российских обстрелов", – сказала Ищук.

Ранее глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что "Энергоатом" снова начал накапливать долги перед поставщиками универсальных услуг за услуги обеспечения населения электроэнергией.