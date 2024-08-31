Необходимо упростить импорт оборудования для ветроэнергетики для строительства новых мощностей, – эксперт

Чтобы продолжить строительство новых энергетических мощностей в Украине, нужно поощрять инвесторов налоговыми льготами для ветровой энергетики.

Видео дня

Об этом заявил политолог Евгений Магда.

"Выглядит странным, что Верховная Рада упростила импорт оборудования для солнечной энергетики, однако не приняла соответствующие меры по энергетике ветровой, которая имеет больше возможностей для использования. Да и опыт соседей можно использовать. Похоже, парламентариям нужно подарить подборку произведений украинских классиков, воспевающих ветер, иначе этот вопрос с места не сдвинуть," – отметил Магда.

Он также подчеркнул, что поставка Украине энергетического оборудования для ремонта объектов генерации и строительства новых электростанций и маневровых мощностей остается важным вопросом на украинской повестке дня.

Напомним, в конце июля в Раде зарегистрировали законопроект № 11455. Он предлагает освободить от ввозной пошлины оборудование для ветроэнергетики. Ранее такие изменения уже были приняты для солнечных станций, газовых установок и систем накопления энергии.