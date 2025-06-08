Начните с учета расходов: почему в Украине низкий уровень финансовой грамотности и что уже сейчас должен сделать каждый

Украинские подростки имеют начальный уровень финансовой грамотности, показало недавно исследование НБУ. Среди взрослых ситуация незначительно лучше. Еще до полномасштабной войны USAID оценивал знания украинцев на достаточно низком уровне. Последствия - отсутствие сбережений (а вместе с тем финансовая неустойчивость), долговые ямы, большое количество жертв мошеннических схем, низкая задействованность в инвестировании и тому подобное.

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О том, почему украинцы мало знают о финансовой грамотности и что стоит изменить каждому, читайте в материале OBOZ.UA.

Советское наследие, теневая экономика и бедность: что мешает украинцам стать финансово грамотными

Дмитрий Замотаев, директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка, рассказывает OBOZ.UA: после распада Советского Союза большинство украинцев не имели базовых навыков жизни в условиях рыночной экономики. Экономическая инициатива не поощрялась, а все решения вместо украинцев принимала советская власть, что привело к формированию пассивного финансового мышления.

"Еще один момент: низкий уровень доходов значительной части населения ограничивает возможности для накопления, инвестирования или пенсионного планирования. Когда домохозяйства тратят почти все средства на базовые потребности, они не могут внедрять стратегии долгосрочного финансового планирования, даже если теоретически знакомы с ними. По данным НБУ, по состоянию на 2024 год только 12% украинцев имеют сбережения, которых хватит более чем на 3 месяца жизни без доходов - это критически низкий показатель с точки зрения финансовой устойчивости домохозяйств", - рассказывает Замотаев.

Кроме того, распространенность "серых" или "теневых" практик - зарплаты "в конвертах", уклонение от уплаты налогов, использование неофициальных схем расчетов - также снижает потребность в знаниях о легальных финансовых инструментах.

Банкир уверен: существует прямая взаимосвязь между уровнем финансовой грамотности украинцев и их активностью в открытии депозитов, кредитовании, инвестировании и тому подобное. Также стоит добавить, что такое явление, как "дропы" (когда украинцы продают свои банковские карты для отмывания средств и незаконных сделок), очень часто связано с отсутствием знаний об ответственности за такие действия. "Блокировка карт из-за превышения лимитов на карточные переводы также часто является следствием незнания или беспечности относительно установленных норм и правил", - объясняет банкир.

"Рынок акций или производных инструментов - это просто terra incognita для среднего человека из-за неразвитости этих рынков. Ни средняя украинская семья, ни система образования почти не уделяют внимания практическим финансовым навыкам: как планировать собственный бюджет, учитывать расходы и откладывать деньги, как их сохранить, что такое налоги, как работают кредиты и депозиты или более сложные инструменты хранения и инвестирования", - рассказывают аналитики КИТ Group, одного из крупнейших операторов украинского рынка обмена валют.

Низкая финансовая грамотность, с одной стороны, приводит к отсутствию доверия к традиционным инвестиционным инструментам, одновременно стимулирует развитие теневых схем и мошеннических организаций, которые обещают сверхприбыли. Люди несут средства на фиктивные платформы или мошенникам в Telegram, которые предлагают просто нереальные условия - их нереальность легко распознает финансово грамотный человек.

Еще одна проблема - непонимание реальной стоимости денег: многие не учитывают инфляцию, комиссии, валютные колебания, не понимают причин этих явлений, что мешает планировать сохранность своих средств и предотвращать риски. Как следствие финансовой неграмотности - неспособность сравнить условия различных финансовых продуктов: подобрать более выгодный кредит или депозит с учетом тонкостей - которые надо знать. По обмену валют примерно такая же ситуация: человек идет в первый попавшийся на глаза обменник, без проверки его легальности, сравнения курсов, не выясняя наличия комиссий, не заказывая нужную сумму заранее - это почти бесконечный перечень ошибок и потерь вследствие финансовой неграмотности, рассказывают в КИТ Group.

Впрочем, наблюдаются и позитивные изменения. Например, растет спрос на простые цифровые и онлайновые сервисы, такие как мультиканальные платформы обмена, прозрачно и наглядно объясняющие движение курса. Именно на такую прозрачность и повышение финансовой грамотности ориентируется и КИТ Group - они внедряют элементы открытого финансового образования в клиентском сервисе: объяснение курсовых изменений или советы по выбору инструментов, - рассказывают аналитики.

Начать можно с самого легкого - следите за своими расходами

Замотаев рассказывает: базовые навыки для получения финансовой грамотности можно получить через просветительские кампании НБУ и коммерческих банков, бесплатные курсы или в образовательных учреждениях.

"Но самая главная проблема заключается в том, что не всегда граждане наглядно понимают важность финансовой грамотности. Это не "игрушки", а необходимые навыки и знания для любого социализированного человека в современном мире", - отмечает банкир.

Ольга Чуркина, эксперт по финансовой грамотности и опытный бухгалтер, предлагает начать с самого простого: вести учет расходов своей семьи и работать над созданием "финансовой подушки".

"Она необязательно должна быть размером шести месячных окладов, как рекомендует большинство финансовых консультантов. Но сбережения даже в сумме одного-двух месячных окладов уже дает уверенность в завтрашнем дне. Если говорить о личном опыте, то раньше я откладывала на финансовую подушку сумму неизрасходованных денег с предыдущей зарплаты (если оставались). Сейчас я изменила тактику - откладываю сумму сразу после получения зарплаты. Это необязательно должен быть процент от суммы поступлений. Достаточно откладывать 500 или 1000 гривен, но регулярно", - советует эксперт.

Даже если вы уже имеете долг, это не значит, что не можете параллельно с его выплатой собирать собственный "резервный фонд". Ольга Чуркина уверена: если промедление с выплатой долга не приводит к большим затратам на его обслуживание, не пытайтесь выплатить его сразу.

"Когда есть финансовая подушка, то в трудные времена есть возможность не оформлять кредит на текущие расходы, а пользоваться "кредитом у самого себя", обязательно возвращая себе деньги", - объясняет эксперт. При этом эффективно распоряжаться своими средствами без учета расходов невозможно.

"Есть много удобных приложений в мобильном телефоне, которые позволяют отслеживать свои расходы. Но важно не относиться к процессу слишком серьезно - до копеек. Иначе станет сложно, и вы забросите это дело. Записывайте расходы, округляя их", - советует бухгалтер. Записывая свои расходы хотя бы в течение трех месяцев, можно провести анализ и увидеть возможности для более эффективного использования средств. Это помогает "многое узнать о себе", - говорит Чуркина.

Следующий шаг после ведения учета - планирование расходов. "Когда понимаешь свои расходы, можно попробовать откладывать на них деньги заранее. Какие-то расходы, например страхование авто, техническое обслуживание, отпуск - от них никуда не деться. Почему бы ежемесячно не откладывать деньги на это? На каждую статью хотя бы по 200-500 грн. Когда наступит время для этих расходов, сумма в конверте может помочь не залезть в кредит. А еще отслеживание доходов и расходов может быть неприятным. Тогда начинается поиск дополнительного дохода", - советует эксперт.

Финансовая грамотность - это не только о способах экономить, это возможность эффективно использовать финансовые инструменты и распоряжаться своим бюджетом.