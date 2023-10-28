Морской коридор Украины возобновил работу: в порты прибыли сразу 10 судов

Сразу 10 судов общим дедвейтом 223 519 тонн зашли в порты Большой Одессы, как только морской коридор возобновил работу после остановки. Об этом заявили в мониторинговой группе "Института Черноморских стратегических исследований".

Таким образом, за время действия коридора в Украину прибыли уже 56 судов, общим дедвейтом 2 074 683 тонн. В то же время, вышли из портов и благополучно добрались до территориального моря Румынии 27 судов, общим дедвейтом – 1 018 466 тонн.

Напомним, временный морской коридор не действовал три дня, причины его блокировки до сих пор неизвестны. Тогда экспортеры и участники рынка призвали власть вмешаться и возобновить работу коридора, ведь каждый день простоя кораблей стоит Украине полмиллиарда гривен потерянной прибыли.