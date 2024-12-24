Министра Кулебу призвали не повышать тариф на грузовые перевозки 'Укрзалізниці': это может остановить флот

"Укрзалізниця" запланировала повышение тарифа почти на 40%, из-за чего работа флота УДП в направлении Констанцы может остановиться.

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Об этом сообщили в Украинском Дунайском пароходстве и призвали профильного министра не допустить роста тарифа.

Заместитель гендиректора УДП Владислав Белах рассказал, что сегодня УДП перевозит украинскую агропродукцию в морской порт Констанца и работает над увеличением объемов перевозок.

"Мы неоднократно обращались в Кабмин с предложениями по введению скидки на тариф "Укрзалізниці"" в Измаил, чтобы хотя бы частично компенсировать разницу со стоимостью доставки в Одессу. Планируемый рост тарифа "Укрзалізниці" повысит стоимость логистики тонны зерна через дунайские порты примерно на пять долларов, и поставит Дунай в еще более невыгодное положение по сравнению с Одессой. Работа флота по направлению к Констанце просто остановится", – говорит он.

Для того чтобы гарантировать Украине сохранение дунайской логистики как альтернативного канала экспорта, нужно оставить тарифы на грузоперевозки "Укрзалізниці" неизменными, говорят в УДП. И призывают профильного министра Алексея Кулебу принять меры по сдерживанию тарифов.

"Мы обращаемся к руководству Министерства и Кабмина. Сохраните неизменным тариф на железнодорожные перевозки в Измаил. Война продолжается, военные риски актуальны. Если экспорт из Одессы, как и в 2022-2023 годах, окажется под угрозой, придется тратить время на реанимацию дунайской логистики. Бизнес снова столкнется с заоблачными ставками и дефицитом флота. Если нас услышат и поддержат, УДП получит гарантированный ежемесячный грузопоток в 150-200 тыс. тонн (1,2-1,5 млн тонн в год) и сможем обеспечить экспорт как в случае блокады морских портов, так и западной границы", – заметил Владислав Белах.

Ранее ОП Укрметаллургпром (УМП) также призвало премьер-министра Дениса Шмыгаля и министра по восстановлению Алексея Кулебы не повышать тариф на грузовые перевозки "Укрзалізниці": там заметили, что Министерство развития общин и территорий Украины проводит кулуарные обсуждения с УЗ без участия бизнес-сообщества, тем самым иногда последствия для экономики Украины будут катастрофические, и угрожают Украине остановкой стратегических предприятий и значительным сокращением валютной выручки.