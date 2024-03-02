Минэнерго рассматривает возможность разблокирования экспорта газа

Министерство энергетики изучает возможность разблокирования экспорта газа.

Об этом заявила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук.

Она отметила, что снятие запрета на экспорт природного газа, введенного с началом полномасштабного вторжения, будет зависеть от влияния такого решения на национальную безопасность Украины.

"Мы со своей стороны активно работаем, чтобы биометан вышел из-под запрета. А что касается природного газа, то будем и с партнерами обсуждать, и внутри оценивать ситуацию, смотреть, какие есть риски", – сказала Гринчук.

Она подчеркнула, что "прежде всего – это ситуация безопасности. Необходимо оценить экономические выгоды и риски нацбезопасности и принять взвешенное решение".

Ранее Энергетическое Сообщество призвало к отмене запрета на экспорт природного газа из Украины.