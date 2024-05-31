'Метинвест' заплатил за 2 года 35 млрд грн налогов, и планирует 'зеленую' трансформацию, – Рыженков

С 2014 года компания "Метинвест" Рината Ахметова потеряла 6 мощных предприятий и заново перестраивала все логистические цепи. Несмотря на это, она остается одним из самых мощных доноров украинских сил обороны и планирует "зеленую" трансформацию своих заводов в Украине.

Об этом написал в своей колонке генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков.

"Еще в начале войны на востоке головной офис компании "Метинвест" переехал из Донецка в Киев. В 2017 году компания потеряла Енакиевский металлургический завод, Харцызский трубный завод и "Краснодонуголь". А в 2022 году россияне уничтожили два крупнейших комбината Группы в Мариуполе – Азовсталь и ММК имени Ильича. Под оккупацией оказался и Авдеевский коксохимический завод. Это стало мощным ударом для "Метинвеста"", – говорит Рыженков.

Во время войны приоритеты компании изменились: если до полномасштабного вторжения компания выделяла средства на социальную инфраструктуру, образование, спорт и культуру, то сейчас – поддерживает армию, оказывает гуманитарную помощь и занимается сотрудниками, ветеранами и безопасностью громад.

"Несмотря на все потери, "Метинвест" является одним из крупнейших доноров ВСУ и опорой Украины. Компания направила на помощь стране и ее гражданам 6 млрд грн, из которых более 2,9 млрд грн – на нужды армии в рамках милитарной инициативы Стальной Фронт Рината Ахметова. Также даже в условиях войны компании удается выпускать новую продукцию: за два года она наладила производство около 50 видов новых продуктов", – пишет СЕО "Метинвесту".

Рост производственных мощностей и экспорта отразился на уплате налогов, позволяющих обеспечивать потребности фронта. В частности, за два последних года "Метинвест" уплатил более 35 млрд грн налогов и сборов в украинский бюджет, а за I квартал 2024 года – удвоил показатели в прошлом году.

"Следующее же десятилетие станет периодом инноваций. "Метинвест" смог не просто приспособиться к работе во время войны, но и строит планы на безуглеродное будущее – в частности, завод по производству зеленой стали в Италии. Он должен компенсировать потерю мариупольского производства и увеличить загруженность украинских горно-обогатительных комбинатов. Кроме того, он станет пилотным проектом для будущей зелёной трансформации предприятий компании в Украине", – пишет Рыженков.

Зеленая стратегия Группы предусматривает модернизацию украинских меткомбинатов "Каметстали" и "Запорожстали", а ГОК планируется переоборудовать под производство высококачественных окатков. Это потребует значительных инвестиций в перспективе 5-10 лет после окончания войны.

"Модернизированные предприятия будут нуждаться в работниках с высокой квалификацией. В компании видят металлургов будущего, которые будут управлять большими программируемыми машинами, как современные операторы дронов. Поэтому уже два года работает собственный университет компании "Метинвест", который в этом году выпустил первых специалистов. Образование европейского качества станет значительным вкладом в развитие молодых людей, ориентированных на восстановление Украины", – резюмировал Рыженков.

Напомним, Группа "Метинвест" вошла в список 15 несокрушимых компаний-работодателей Украины по версии dsnews.ua. "Метинвест" попал в список за максимальные усилия по сохранению коллективов предприятий в условиях беспрецедентных вызовов, в частности, потери значительной части активов и работы в прифронтовых регионах.