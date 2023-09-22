'Метинвест' вошел в пятерку лучших работодателей Украины - СМИ

Группа Метинвест вошла в список пяти лучших работодателей Украины по версии журнала "ТОП-100. Рейтинги крупнейших". Также компания была отмечена в специальной номинации "Лучшие корпоративные образовательные программы".

Редколлегия журнала и специальное экспертное жюри определило 50 компаний, которые являются ответственными работодателями и, несмотря на войну, инвестируют в свой главный актив - людей.

Кандидатов оценивали по специальным критериям: ресоциализация ветеранов, политика вознаграждений и зарплат, инвестиции в корпоративное образование, улучшение благосостояния персонала и инновации, применяемые компаниями в своей кадровой политике.

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В longlist вошли крупнейшие по выручке компании страны за прошлый и текущий год и признаны лидерами отраслей. А в shortlist попали те, кто получил больше баллов от экспертного жюри и редколлегии. Также учитывалась узнаваемость бренда работодателя во время онлайн-голосования.

Церемония награждения лучших работодателей Украины состоялась 14 сентября в Киеве на HR Wisdom Summit 2023. Представительница Метинвеста приняла участие в панельной дискуссии о стратегиях ресоциализации ветеранов.

"Общество должно стать более инклюзивным, реинтеграция — не проблема, а новая реальность", – говорит Татьяна Петрук, директор по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом Группы Метинвест.

Достижением компании в сфере образования жюри считает запуск в сентябре 2022 года первого в Украине негосударственного горно-металлургического университета "Метинвест Политехника": несмотря на войну и оккупацию Мариуполя свыше 350 студентов дистанционно обучаются по современным инженерно-техническим специальностям. .

В первую пятерку лучших работодателей вошли также "Киевстар", "Новая почта", "Кернел" и "Филипп Моррис Украина".

Как известно, компания Метинвест системно помогает своим работникам: предоставляет средства на ремонт и восстановление жилья, пораженного российскими ракетами, а также обеспечивает лечение на психологическую реабилитацию рабочим и членам их семей. Так, уже более 150 пострадавших в результате войны детей прошли программу психологической реабилитации в оздоровительном центре в Карпатах.

Также компания в координации с Фондом Рината Ахметова создала гуманитарную инициативу "Спасаем жизнь". За 15 месяцев полномасштабной войны проект помог почти 500 тысячам человек в 70 территориальных общинах: украинцы получили около 4 200 тонн продуктов и средств гигиены, а больницы — медпрепараты, расходные материалы и оборудование на 250 тысяч евро.