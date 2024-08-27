Львовский облсовет не дал человеку Медведчука 6 тысяч га на Яворовщине: что известно

Львовский облсовет отказался предоставить почти 6 тысяч га охотничьих угодий на Яворовщине предприятию Мирослава Хомяка – кума младшего брата Виктора Медведчука Сергея.

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Об этом пишет местное издание Varianty.

Во вторник, 27 августа, на сессии Львовского областного совета депутаты не поддержали решение о предоставлении в пользование охотничьих угодий на территории Яворовского района Львовской области частному предприятию "Охотничье хозяйство "Явир".

"За" проголосовали 19 депутатов, что недостаточно для принятия решения.

Речь идет о угодьях общей площадью 5844,7 га, где расположены более 2 тысяч га полей, 3,5 тысячи га лесов и 101 га водно-болотных участков, которые планировали предоставить в пользование предприятию сроком на 15 лет.

Охотничьи угодья находятся в Яворовском районе на территории Новояворовской общины (возле пгт Стекло и сел Старичи, Терновица, Бердыхов, Каменоброд, Добростаны), а также охватывают земли Шкловского лесничества филиала "Рава-Русское лесное хозяйство" ГП "Леса Украины" и Ивано-Франковского лесничества Яворивского ГЛХП "Галсильлис".

"Это повторное предоставление охотничьих угодий этому предприятию – прежнее название "Охотничье хозяйство "Динамит", которое пользовалось ими в течение 15 лет" – объяснил начальник Западного межрегионального управления лесного и охотничьего хозяйства Анатолий Дейнека.

По его словам, на территории, которая войдет в состав охотничьих угодий ЧП "Охотничье хозяйство "Явир", нет объектов природно-заповедного фонда.

В то же время депутат Олег Панькевич подчеркнул, что этот вопрос не актуален, особенно в военное время, и он требует детального исследования.

"Это просто неуважение к депутатам выносить в зал вопросы с такими бенефициарами" – добавил депутат Ростислав Добош.

По данным аналитической системы YouControl, ЧП "Охотничье хозяйство "Явир" (прежнее название - "Охотничье хозяйство "Динамит") зарегистрировано с 2006 года в селе Старичи Яворивского района, занимается охота, отлов животных и предоставление связанных с ними услуг.

Предприятием владеет ООО "Явир Резорт" (комплекс "Явир Резорт" в селе Старичи), принадлежащее ООО "Тернопольская инвестиционная компания", конечным владельцем которой является Мирослав Хомяк, бывший глава Львовской налоговой, владелец и гендиректор ТРК "Львовской волны" .

В 2013-2014 он был руководителем департамента экологии и природных ресурсов Львовской ОГА. В настоящее время львовские предприниматели обвиняли его в организации коррупционных схем.

С июля 2015 возглавлял львовскую областную организацию партии "Наш край", деятельность которой была запрещена в июне 2024 года.

Мирослав Хомяк был преемником бывшего "главного налоговика" Львовщины Сергея Медведчука – родного брата Виктора Медведчука. Хомяк стал главой ГНА во Львовской области после Хомяка. Он также родился с Медведчуком-младшим, став его кумом.