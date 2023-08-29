'Киевстар' с февраля 2022 года подключил к 4G-связи 3,5 тысяч населенных пунктов Украины

Национальный оператор электронных коммуникаций с февраля 2022 года увеличил территорию охвата 4G-связью и подключил еще 3,5 тысяч населенных пунктов. В настоящее время скоростной мобильный интернет от Киевстар доступен для более чем 94% населения на подконтрольной Украине территории .

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Усиление устойчивости телекома сети и развитие широкополосного доступа является главной инфраструктурной задачей Киевстара. Несмотря на войну, компания продолжает увеличивать территорию покрытия 4G-связью, чтобы услуги скоростного мобильного интернета были доступны большинству украинцев. Так, с февраля 2022 года и по сегодняшний день территория радиопокрытия сети 4G увеличилась на 3,5 тысячи населенных пунктов. Для этого было построено и модернизировано около 10 тысяч базовых станций.

Расходы телеком оператора на развитие и восстановление телеком инфраструктуры за последние 17 месяцев превысили 8,2 млрд грн. Масштабы инвестиций в 2023 году увеличились по сравнению с 2022 годом на 28,6%. Пока услуги скоростного мобильного интернета Киевстар доступны для 94% населения на подконтрольной Украине территории, где возобновлена работа мобильных сетей. Кроме того, с начала войны компания восстановила телеком инфраструктуру в 911 населенных пунктах Украины, разрушенную из-за российской военной агрессии.

Киевстар продолжает строить радиопокрытие вдоль автомобильных и железнодорожных путей. За время войны компания охватила скоростным мобильным интернетом еще 5,5 тысячи километров автодорог Украины. В настоящее время 4G интернетом обеспечено 9,5 тысяч километров автодорог районного и национального значения. В ближайшие три года телеком оператор планирует инвестировать в Украину 600 млн долларов США для того, чтобы отстроить инфраструктуру на деоккупированных территориях и развивать новые технологии связи.

Услугами мобильной связи Киевстар пользуются 24 миллиона абонентов, и еще более 1 миллиона абонентов пользуются услугой "Домашний Интернет". С начала войны Киевстар уже предоставил благотворительную помощь ВСУ, украинцам, государству на общую сумму более 1,3 млрд грн и уплатил в государственный бюджет 15,2 млрд грн налогов и сборов.