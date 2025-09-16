Для налоговых целей в Украине проигрыши из выигрышей не вычитаются. И, хотя консультации можно иногда увидеть, мягко говоря, разные, позиция КРАИЛ по этому поводу была при ее жизни – со ссылками на ГНС! – именно такой.

К примеру, вероятность выигрыша составляет 50%, и игра соответственно идет на удвоении ставок вплоть до выигрыша ("мартингейл").

1) Поставил 10 – проиграл, поставил 20 – проиграл, поставил 40 – наконец выиграл, но не 80, а 75, чтоб и контора же что-то получала, итого минус 70 плюс 75, то есть плюс 5, однако же НДФЛ+ВС 18+5=23% надо заплатить не с 5, а с 75, то есть удерживается 17,25, так что результат после того, как "выиграл", равен 5-17,25=-12,25!

2) Поставил 10 – сразу выиграл 15 (ведь 5 – конторе), итого минус 10 плюс 15, то есть плюс 5, на налоги идут 23% с 15, то есть удерживается 3,45, так что результат равен 5-3,45=+1,55.

3) Поставил 10 – проиграл, поставил 20 – выиграл 35 (поскольку 5 – конторе), итого минус 30 плюс 35, то есть плюс 5, на налоги – 23% с 35, то есть 8,05, так что результат равен 5-8,05=-3,05.

Конечный результат после 3 игр (выиграл с третьей попытки, с первой и со второй) с учетом налогов составляет, таким образом, -12,25+1,55-3,05=-13,75.

В том числе:

выигрыши 75+15+35=125;

минус налоги с них (удержанные украинской конторой с соответствующей лицензией, которая является налоговым агентом) 17,25+3,45+8,05=28,75;

минус потрачено на ставки (но при обложении не учтено!) 70+10+30=110.

Если все официально, честно и прозрачно.