Изменение тарифов на распределение отвечает интересам как облэнерго, так и потребителей – 'Умные электросети'

Изменение тарифов для операторов систем распределения (ОСР) является необходимым шагом для снижения долговой нагрузки и подготовки к отопительному сезону.

Видео дня

Об этом заявил Александр Баранюк, представитель ГС "Умные электросети".

"Это решение действительно очень важно для ОСРов в контексте того, что наконец снимется какая-то часть напряжения в отношениях между ОСР-ОСП. Потому что изменятся долговые обязательства и уменьшатся. Также можно будет более активно приступить к подготовке к ОЗП. И пополнить номенклатуру всех необходимых аварийных запасов", — подчеркнул он.

По словам Баранюка, принятое решение отвечает также и интересам потребителей.

"Тот уровень тарифа, который они наблюдали до этого, это уже благодарность комиссии за то, что она учла их интересы в предыдущих периодах, и не применяла к структуре тарифов ОСР эти положительные корректировки. То есть таким образом можно сказать, что эти интересы уже были учтены", — пояснил эксперт.

Он добавил, что сегодня настало время "восстановить несколько ситуацию в энергосистеме, погасить долги и приступать к плодотворной работе перед ОЗП".

Ранее Александр Трохимец, вице-президент по вопросам энергетики МТПУ заявил, что пересмотр тарифов на распределение электроэнергии позволяет уменьшить долговую нагрузку между участниками рынка и направить дополнительные средства на восстановление и подготовку сетей к зиме.