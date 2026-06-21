Государственные должники остаются главной проблемой балансирующего рынка электроэнергии – УВЕА

Проблема долгов на балансирующем рынке продолжает негативно влиять на работу энергосистемы и требует системного вмешательства государства.

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Об этом заявил председатель правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков в эфире телеканала "Прямой".

По его словам, долговой кризис носит комплексный характер и связан не только с отдельными сегментами рынка. В то же время одной из главных причин накопления задолженности остаются государственные предприятия и организации, которые годами формируют значительные задолженности.

"Что касается других вопросов, у нас в первую очередь должники – это государственные структуры. Государственные – это и "Вода Донбасса". Там на самом деле накопилось очень много таких структур, которые создают именно эту проблему", – отметил Конеченков.

Он подчеркнул, что затягивание с решением долговых вопросов создает дополнительное давление на энергорынок и затрудняет его нормальное функционирование.

"Решить эту проблему может только стабильная регуляторная политика, влияние государства, влияние руководства государства для того, чтобы быстрее урегулировать этот вопрос", – заверил Конеченков.

По его мнению, без последовательных решений государства и стабильной регуляторной политики проблема долгов на балансирующем рынке и в дальнейшем будет оставаться одним из ключевых рисков для энергетического сектора.

Ранее бельгийский бизнесмен, топ-менеджер и эксперт в сфере возобновляемой энергетики Лоик Лерминьо назвал долги на балансирующем рынке одной из самых серьезных проблем украинской энергетики, которая уже мешает решать вопрос дефицита мощностей рыночными механизмами.