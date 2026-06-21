УкраїнськаУКР
русскийРУС

Государственные должники остаются главной проблемой балансирующего рынка электроэнергии – УВЕА

Глеб Иванов
Экономика
1 минута
54
Иллюстрация. Долги на рынке электроэнергии
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Проблема долгов на балансирующем рынке продолжает негативно влиять на работу энергосистемы и требует системного вмешательства государства.

Об этом заявил председатель правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков в эфире телеканала "Прямой".

По его словам, долговой кризис носит комплексный характер и связан не только с отдельными сегментами рынка. В то же время одной из главных причин накопления задолженности остаются государственные предприятия и организации, которые годами формируют значительные задолженности.

"Что касается других вопросов, у нас в первую очередь должники – это государственные структуры. Государственные – это и "Вода Донбасса". Там на самом деле накопилось очень много таких структур, которые создают именно эту проблему", – отметил Конеченков.

Он подчеркнул, что затягивание с решением долговых вопросов создает дополнительное давление на энергорынок и затрудняет его нормальное функционирование.

"Решить эту проблему может только стабильная регуляторная политика, влияние государства, влияние руководства государства для того, чтобы быстрее урегулировать этот вопрос", – заверил Конеченков.

По его мнению, без последовательных решений государства и стабильной регуляторной политики проблема долгов на балансирующем рынке и в дальнейшем будет оставаться одним из ключевых рисков для энергетического сектора.

Ранее бельгийский бизнесмен, топ-менеджер и эксперт в сфере возобновляемой энергетики Лоик Лерминьо назвал долги на балансирующем рынке одной из самых серьезных проблем украинской энергетики, которая уже мешает решать вопрос дефицита мощностей рыночными механизмами.

УкраинаЭнергосистема Украинывозобновляемая энергияэлектроэнергиядолги
Редакционная политика