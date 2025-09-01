В свое время, еще до войны, я регулярно появлялся на одном из верхних этажей "Гулливера". Потому что там был офис украинских разработчиков криптовалюты: 1.200 кв м площади, где было все – мощное компьютерное оборудование, кухня, тренажерный зал, даже место для ночлега – штаб-квартира Гугля нервно курит в уголке. И разработчики оттуда не выходили круглосуточно.

Поэтому информация в СМИ о сложной судьбе комплекса меня зацепила, начал читать. И выяснилось, что, вполне возможно, худшее еще впереди.

Фабула заключается в том, что комплекс был построен за кредит государственных банков – "Ощадбанка" и "Укрэксимбанка". После лет реструктуризаций, переговоров, погашений долга, владельцы из-за российских ракетных атак, которые буквально разрушили другое направление их бизнеса (по крайней мере, так отчитываются об этом публично), не смогли в полной мере обслуживать кредит. Поэтому банки наложили взыскание и получили комплекс в собственность. Казалось бы – победа для государства.

Но вот нюанс: по публично доступной информации это произошло в ночь с пятницы на субботу. Интересно, зачем такую "победу" добывать так, чтобы это никто не увидел? Но это риторический вопрос.

А теперь к сути. По закону банки могут управлять таким непрофильным активом лишь временно – пока не найдут вариант погашения долга. Вот здесь и начинается то, что меня заинтересовало и обеспокоило.

Уже бывшие собственники предложили госбанкам рабочий сценарий продолжения деятельности комплекса с полным погашением кредитной задолженности через так называемую реструктуризацию с обратным финансовым лизингом (звучит сложно, но подход давно известен). Простыми словами: собственники добровольно передают комплекс банкам, но управляют им и в течение определенного времени погашают 100% долга. А это, по данным из СМИ, около 500 млн долл. Казалось бы, для финучреждений стратегия беспроигрышная, ведь комплекс находится в их собственности и любая дальнейшая просрочка платежей автоматически дает им возможность прекратить процедуру финансового лизинга и продать комплекс.

Но по каким-то причинам консорциум банков категорически хочет продать "Гулливер" новому собственнику здесь и сейчас. Хотя даже не финансисты поймут, что во время войны это можно будет сделать только с огромными убытками. Для понимания: сейчас стоимость комплекса оценивают в 130 млн долл. То есть государство недополучает как минимум 370 млн долл.

Кстати, похожая ситуация была с торгово-развлекательным центром "Атмосфера" на Столичном шоссе, который был закредитован в "Ощадбанке". Хотели получить 1,8 млрд гр, прошли три конкурса, и закончилось тем, что таки отдали в финансовый лизинг за полцены на 10 лет. Эффективно?

Если пойдут таким путем с "Гулливером", то убытки могут составить около 15-18 млрд гр. Убытки государственных банков, между прочим! Вместо того чтобы пойти на оборону, пойдут под списание...

В целом ситуация с "Гулливером" наводит на воспоминание о "черных регистраторах" периода лихих девяностых, когда за одну ночь лакомый актив мог получить нового собственника. А старый просто не мог ничего поделать.

Но если речь о скрытой передаче перспективного актива за бесценок "нужным людям", то скандальной ситуацией должны заинтересоваться (и вмешаться!) правоохранительные органы и власть – правительство, офис президента. Поговорил с информированными людьми и понял, что уже заинтересовались. Вот буквально с самого начала!

Интересно, что в большей степени коммуницирует происходящее с "Гулливером" (то есть, формирует позицию), член Наблюдательного совета "Ощадбанка" Р. Тапанова, которую считают ориентированной на А. Ермака. Стоит только загуглить эти две фамилии, и все становится на свои места – давние партнеры по юридическому бизнесу. Придумывают, видимо, потому что разве может Андрей Борисович быть таким вездесущим?

Ближайшее время покажет, действительно ли дело "Гулливера" в "надежных банковских руках", ведь в центре истории – не только квадратные метры. Общество имеет право знать, идет ли речь об ответственном управлении лакомым активом, или о схеме, которая будет стоить государству миллиардов.