'Гончаренко центры' запустили серию интерактивных лекторов по истории Украины

Сеть образовательно-культурных и волонтерских пространств "Гончаренко центр" запустила серию интерактивных онлайн-лекторов по истории Украины для взрослых. Курс встреч охватит события украинской истории от Киевской Руси до настоящего, от киевских князей до выдающихся фигур современности. Участие безвозмездно.

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По словам основателя сети, народного депутата Алексея Гончаренко, курс не только предоставит базовые знания об истории, культуре и обществе Украины, но и поможет понять ее влияние на европейскую и мировую историю.

"Это будет серия лекций и разговоров по истории, культуре и обществу Украины – от средневековья до настоящего. Мы не просто предоставим базовые знания по истории и культуре Украины, но покажем влияние Украины на европейскую и мировую историю – а он колоссальный", – делится Алексей Гончаренко.

Что ждать от курса?

Обзор судьбоносных событий, начиная с княжеской эпохи. Рассказы о выдающихся людях, которые определяли ход истории. Анализ роли Украины в формировании европейской цивилизации.

Встречи будет проводить Ольга Барабаш – кандидат исторических наук и преподаватель истории с 20-летним опытом работы.

Учеба начнется ориентировочно в начале декабря. Участие в курсе открыто для взрослых от 18 лет – для этого достаточно заполнить короткую форму по этой ссылке.

Добавим, что "Гончаренко центр" – крупнейшая негосударственная всеукраинская сеть бесплатных образовательно-культурных и волонтерских пространств, основанная в 2021 году народным депутатом Украины Алексеем Гончаренко. Главная цель проекта – вдохновлять и предоставлять необходимые знания людям любого возраста для улучшения их будущего.