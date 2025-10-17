Гетманцев заявил о миллиардных потерях из-за теневых схем в фудритейле

Украина ежегодно недополучает миллиарды гривен налогов из-за теневых схем, которые используют отдельные бизнесы в сфере продуктового ритейла, – выплата зарплат в "конвертах" и искусственное дробление бизнеса на ФЛП.

Об этом 15 октября во время заседания Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики заявил его председатель Даниил Гетманцев.

В 2025 году средняя зарплата в продуктовом ритейле, согласно налоговой отчетности компаний, составляла 7,6 тысячи гривен. Это меньше, чем официально установленная государством минимальная зарплата. В то же время в крупных сетях, которые платят все налоги, средняя официальная зарплата значительно выше – от 26 до 86 тысяч гривен.

Гетманцев отметил, что разница между зарплатами в отрасли свидетельствует о масштабном использовании "теневых" схем. По его подсчетам, потери государства от неофициальной выплаты зарплат составили:

13 млрд грн в 2021 году,

15 млрд грн в 2022 году,

28 млрд грн в 2023 году,

37,2 млрд грн в 2024 году,

27,1 млрд грн за 9 месяцев 2025 года.

Вторая проблема, которую обсуждали во время заседания комитета, – "дробление" бизнеса. Отдельные сети оформляют свою деятельность на десятки ФЛП, чтобы платить меньшие налоги. По словам Даниила Гетманцева, у некоторых брендов на один бизнес оформлено более 60 ФЛП.

По оценкам Комитета, на примере одной сети из-за таких практик бюджет в 2024 году потерял около 4,3 млрд грн. А в масштабах страны такие потери превышают десятки миллиардов.

"Бюджет теряет, армия теряет – и все это происходит не в тени, а просто при дневном свете в торговом зале на глазах контролирующих органов. Речь идет как о недополученных налогах, так и об искажении конкуренции, когда те, кто работает в "тени", получают несправедливое преимущество над теми, кто платит честно", – написал Даниил Гетманцев в своей заметке в телеграме.