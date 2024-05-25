'Гарантированный покупатель' должен 1,7 млрд грн ЭК 'Закарпаттяенергозбут', – заявление

Энергоснабжающая компания "Закарпаттяенергозбут" призывает к решению проблемы долгов государственного предприятия "Гарантированный покупатель" перед поставщиками универсальных услуг, поставляющих электроэнергию населению. В частности, долга перед ЭК "Закарпаттяенергозбут" в размере 1,7 млрд грн.

Об этом во время дискуссии "Вызовы и пути решения проблемы задолженности по механизму ПСО на украинском энергетическом рынке" заявила директор "Закарпаттяенергозбут" Наталья Немец.

"Мы неоднократно обращались для урегулирования этого вопроса. Что-то вроде взаимозачетов. Например, у "Гарантированного покупателя" задолженность перед нами. И чтобы этим долгом мы могли покрыть другие долги – например, за передачу электроэнергии. В целом мы предлагаем разные варианты, чтобы наработать предложения и решить неотложные проблемы вместе", – сказала Немец.

Она подчеркнула, что в структуре потребления Закарпатской области 90% потребителей – это население.

Немец добавила, что, как и все поставщики, "Закарпаттяенергозбут" работает в сверхсложных условиях – отсутствии оборотных средств и долгах перед другими участниками рынка.

"Задолженность "Гарантированного покупателя" очень значительна. На сегодняшний день этот долг составляет 1,7 млрд грн и эти средства мы задолжаем другим участникам рынка. Работаем в очень сложных условиях и уже есть позывы к нам", – подчеркнула она.

Ранее глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что "Энергоатом" снова начал накапливать долги перед поставщиками универсальных услуг за услуги обеспечения населения электроэнергией.