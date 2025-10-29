Forbes Banker: банковская конференция о финансах будущего

31 октября в Киеве состоится Forbes Banker – первая банковская конференция от Forbes Ukraine. Событие соберет ключевых игроков финансовой индустрии: владельцев и топ-менеджеров банков, руководителей небанковских учреждений, регуляторов, технологических инноваторов, а также CFO и COO крупных украинских компаний.

Конференция станет кульминацией выхода специального приложения к журналу Forbes – "Кто есть кто в украинском банкинге", который представит 150 самых влиятельных персон отрасли.

Среди ключевых тем:

Кредитование, частный банкинг и крупные корпоративные сделки: что происходит на рынке?

Как небанковские игроки, криптотехнологии и ИИ меняют финансовый ландшафт?

Какие инновации определят успех банков в ближайшие годы?

Среди спикеров:

Елена Волошина, глава представительства Международной финансовой корпорации (IFC) в Украине; Сергей Черненко, председатель правления ПУМБ; Кристина Микулова, глава регионального представительства ЕИБ в странах Восточной Европы; Сергей Кузьменко, директор по финансам и экономике "Интерпайп"; Игорь Сыроватко, СЕО NovaPay и другие.

Присоединяйтесь, чтобы первыми узнать, как банки трансформируют бизнес, внедряют инновации и находят новые точки роста в финансовой системе будущего.

Билеты можно приобрести по ссылке.