В Украине проведут масштабную индексацию пенсий с 1 марта: кому будут платить на 1500 грн больше ежемесячно

В Украине с 1 марта проведут масштабную индексацию всех пенсий. Повышение коснется около 10 млн украинцев (всего пенсию получают 10,4 млн). Размер индексация составит 11,5%, при том для большого количества украинцев он будет значительно меньше указанной цифры. О том, как и когда проведут индексацию и кого она заденет, читайте в материале OBOZ.UA.

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Индексация пенсий с 1 марта: все детали постановления правительства

Кабинет министров в преддверии планового пересчета озвучил цифру, о которой OBOZ.UA писал еще несколько дней назад. Индексация согласно формуле (50% от инфляции плюс 50% от среднего за три года роста зарплат) составит 11,5%. В проекте бюджета ПФУ была отмечена плановая индексация в размере 10%. Однако, как оказалось, темпы инфляции за прошлый год были выше, так что это повлияло и на размер повышения пенсий.

При этом далеко не каждый пенсионер получает с 1 марта на 11,5% более высокую пенсию. На самом деле таких – меньшинство. Пенсионное законодательство Украины очень громоздко. Кроме самой пенсии, размер которой считают по формуле, украинцы получают десятки разных дотяжек и надбавок.

При этом при индексации пенсий учитывают исключительно рассчитанную по формуле выплату. Формула расчета пенсии выглядит следующим образом:

среднюю зарплату за три года * соотношение собственной зарплаты к средней * стаж в годах * 1%

Средняя зарплата по стране стремительно растет, поэтому с каждым годом и зарплатная база, как учтена в формуле, устаревает. Именно индексация должна "осовременивать" пенсии. Однако она с этим не справляется. В результате миллионы украинских пенсионеров имеют расчетный размер выплат, значительно ниже их реальной выплаты. Чтобы как-то компенсировать низкие пенсии, рассчитанные по формуле, правительство придумывает разные пенсионные гарантии.

Например, возрастные доплаты (для тех, кто старше 70, 75, 80 лет), или гарантии для тех, кто выполнил норму по стажу. Однако такие доплаты только усложняют ситуацию и способствуют нивелированию эффекта от индексации.

"Лицам в возрасте от 65 лет и более, не работающим (не осуществляющим деятельность, связанную с получением дохода, являющейся базой начисления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование), страховой стаж которых составляет не менее 35 лет у мужчин и не менее 30 лет у женщин, получающих пенсию ...которая не достигает 3 758 гривен, устанавливается ежемесячная доплата к пенсии в сумме, которая не хватает до указанного размера, которая учитывается при последующих перерасчетах пенсии", – говорится в постановлении правительства.

Такая же доплата предусмотрена и для пенсионеров от 80 лет, если они имеют не менее 25 лет стажа для мужчин и 20 лет – для женщин. Также доплаты предусмотрены:

лицам в возрасте от 70 до 80 лет (стаж 35 лет у мужчин и 30 лет у женщин) – пенсия будет не менее 3613 грн;

в возрасте до 70 лет (стаж 35 лет у мужчин и 30 лет у женщин) – не менее 3323 грн.

Сколько украинцев получат прибавки

Кого коснется перерасчет:

9,2 млн пенсионеров, которым пенсия назначена на общих основаниях

672 тыс. пенсионеров силовых ведомств

98 тыс. лиц, получающих пенсию по инвалидности и в случае потери кормильца в результате Чернобыльской катастрофы

79,6 тыс. пенсионеров-лиц с инвалидностью в результате войны и участников боевых действий, получающих минимальные пенсионные выплаты

23,4 тыс. пенсионеров-бывших работников органов местного самоуправления и государственных служащих

"Этим решением мы уже в третий раз исправляем несовершенство пенсионного законодательства, из-за которого самые низкие пенсии во время индексации раньше почти не росли. Поэтому в этом году снова будут проиндексированы самые низкие пенсии, которые до 2023 года под индексацию не попадали. Средний прогнозный уровень роста пенсий после индексации составит 556 грн., размер средней пенсии в Украине вырастет с 5789 грн. до 6345 грн", – заявила министер социальной политики Оксана Жолнович.

Кому увеличат пенсию на 100 грн. Это минимальный уровень надбавки, и он касается небольшого количества пенсионеров, у кого сейчас размер фактической пенсии значительно больше, чем размер пенсии, рассчитанный по формуле. Например, если вы пенсионер, у вас полный стаж и вам уже исполнилось 65 лет, минимальный размер пенсии для вас – 3200 грн. Предположим, что ваша пенсия, рассчитанная по формуле, составляет 2900 грн. Однако платят вам 3200 грн, потому что закон гарантирует выплату 40% минималки тем, кто выполнил норму по стажу и достиг 65 лет.

Повышать на 11,5% будут не фактическую пенсию (3200 грн), а выплату, которая рассчитана по формуле (2900 грн). Следовательно, 11,5% от 2900 составляет 333,5 грн. То есть повысить пенсию должны всего до 3233,5 грн. Поэтому надбавка для вас должна быть 33,5 грн, однако пенсию увеличат на 100 грн, то есть до 3300 грн.

Кому увеличат пенсию на 500 грн. Прибавку в 500 грн (и больше) могут получить украинцы, которые уже сейчас имеют расчетный (формульный) размер пенсии в 4347,8 грн. Отметим, что большинство украинцев получают пенсию до 5000 грн. Так что в лучшем случае большинство украинцев могут претендовать на дополнительные 500 грн.

Кому увеличат пенсию на 1500 грн. На 1500 грн больше получают украинцы, у кого сейчас расчетный размер выплат от 13 043,4 грн. Отметим, что это абсолютное меньшинство пенсионеров. При этом речь идет именно о тех украинцах, которые вышли на пенсию по общим правилам (не специальные пенсионеры) и после расчета по формуле получили пенсию от 13 043 грн. При этом в пределах индексации увеличивать пенсии больше чем на 1500 грн не будут.

При этом размер пенсий все равно остается на критически низком уровне. В Украине фактический размер прожиточного минимума для пенсионера составляет около 6,4 тыс. грн. При этом большинство украинских пенсионеров получают выплату, размер которой составляет всего до 5 тыс. грн. Так, 2,7 млн. пенсионеров получают до 3 тыс. грн пенсии. Еще 1,8 млн – от 3 тыс. до 4 тыс. грн и 1,9 млн пенсионеров – от 4 тыс. до 5 тыс. грн. Следовательно, на сумму до 5 тыс. грн получают 6,4 млн пенсионеров (62,1% от общего количества).

Всех этих повышений мало, это признают и в правительстве, поэтому разработали проект пенсионной реформы. Так, в пояснительной записке к реформе первого уровня пенсионной системы (разработчик - Минсоцполитики) говорится: "Формула индексации со временем существенно обесценивает размер пенсии, что требует проведения периодического "осовременивания". Это связано с тем, что в долгосрочном периоде в Украине обычно темпы роста заработной платы будут превышать темпы инфляции Если не изменять механизм, коэффициент замещения будет постоянно падать".

Проще говоря, украинские пенсионеры каждый год беднеют. Если "нормальной" считается пенсия, размер которой составляет около 40% привычного заработка, то украинцы сейчас получают примерно 29%.

Индексация в марте остается едва ли не единственным относительно действенным механизмом повышения пенсий. При этом от повышения минимальной пенсии в 2025 отказались, она останется на уровне всего 2361 грн.