Украинцам обещают провести масштабную пенсионную реформу: какой она должна быть

В Украине в проекте стратегии демографического развития анонсируют проведение пенсионной реформы. Детали реформы не разглашают, однако изменения в пенсионной системе будут выглядеть скорее не как глобальная реформа, а как коррекция допущенных ранее ошибок, что должно сделать ее понятной для рядового гражданина.

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Среди необходимых шагов: увеличение единого соцвзноса с 22% до 27% и увеличение взносов ФЛП (сейчас они платят минимальный взнос). Об этом Юрий Ганущак, директор Института развития территорий, написал в своей статье для ZN. "Чем проще, понятнее и логичнее будет такая система, тем лучше ее будет воспринимать общество, тем больше будут шансы на ее успешное внедрение. Именно поэтому стоит бросить взгляд на практики обеспечения достойной старости до внедрения современных пенсионных систем", – объясняет он.

Для этого, по мнению Ганущака, нужно сделать несколько шагов:

"Брутизация" зарплат – перевод вкладов по начислениям в фонд оплаты труда непосредственно в "тело" зарплаты.

Переход на учет не по зарплате, а по вкладам.

Переход на четкую формулу расчета пенсии на основе актуарного возраста.

Разделение ЕСВ на взносы в отдельные фонды .

. Разделение пенсионного фонда как источника выплат страховых пенсий и социальной помощи по старости.

Политическим решением должно стать увеличение доли отчислений от зарплаты как минимум до 27% для получения коэффициента замещения на уровне 0,5.

для получения коэффициента замещения на уровне 0,5. Также следует пересмотреть размеры обязательных отчислений от ФЛП. Нынешние взносы от минимальной зарплаты не отвечают ни реальным возможностям, ни ожиданиям людей с активной жизненной позицией.

"Жизненный цикл сопровождается вмешательством государства в каждой его фазе – помощью при рождении, защитой несовершеннолетних, стимулированием рождаемости, защитой рынка труда от недобросовестной конкуренции и произвола работодателей, обеспечением достойной старости. И одновременно государство должно перейти от политики менторства к политике стимулирования рационального достижение ею успеха и удовлетворение жизнью в собственной стране", – отмечает автор.

Ранее OBOZ.UA подробно писал о том, почему в Украине большинство 60-летних вскоре не сможет получить пенсию вовремя. Это связано с поэтапным повышением требования к стажу.

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