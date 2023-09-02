Украинским пенсионерам раздают деньги от ООН и ЕС: кто и сколько получит

Всемирная продовольственная программа ООН оказывает помощь пенсионерам, которые проживают на территории активных боевых действий. Деньги могут получать те, у кого ежемесячная пенсия составляет менее 3000 грн. При этом ООН доплачивает до пенсии ту сумму, которой не хватает до 3000 грн. Минимальный размер помощи - 100 грн в месяц.

Видео дня

Об этом OBOZREVATEL сообщили во Всемирной продовольственной программе ООН. Так, на данный момент помощь получают около 260 тыс. пенсионеров и каждый будет получать деньги не менее четырех месяцев подряд.

"С ростом цен из-за войны миллионы людей в регионах пострадали от боевых действий, им тяжело позволить себе вещи первой необходимости, многие вынуждены сокращать количество приемов пищи или покупать еду менее качественную и менее питательную", - говорит Мэтью Холлингворт, Директор Всемирной продовольственной программы в Украине.

Европейский Союз является одним из главных партнеров Всемирной Продовольственной программы Украины. В прошлом месяце они дополнительно выделили 6,4 миллиона евро на поддержку денежной помощи незащищенным украинцам. В общем с марта 2022 года Европейский Союз перечислил более 25 миллионов евро и для денежной помощи, и для предоставления продуктов украинцам, проживающим в прифронтовых регионах или вблизи них.

Денежная помощь является одним из многих способов поддержки украинцев, пострадавших от войны. "Совместный проект Минсоцполитики, Пенсионного фонда и ВПП дала возможность обеспечить такую поддержку и предоставить ее именно тем гражданам, которые точно не имеют денежных доплат из других источников. Это позволяет Правительству Украины и международным партнерам направлять имеющийся у партнерских организаций финансовый ресурс наиболее уязвимым пожилым гражданам", - отметила первая заместительница министра социальной политики, Дария Марчак.

Программа финансируется Европейским Союзом с дополнительными взносами Норвегии, Швеции и частных доноров.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как происходит арест банковских счетов украинцев. Новые правила вступили в силу 6 мая.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!