Пенсии в Украине пересчитали с 1 июня: кому и как

В Украине с 1 июня пересчитали пенсии тем, кто работает на заслуженном отдыхе и за время этой работы уже успел получить 24 месяца дополнительного стажа. То есть если вам посчитали пенсию и вы продолжили работать, ежемесячно ваш стаж увеличивается. И через два года пенсию должны пересчитать уже с новым, увеличенным, стажем.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Важное условие: 24 месяца дополнительного стажа должно быть по состоянию на апрель. Пока в ПФУ не сообщают, сколько украинцев получат прибавку к пенсии. Однако всего в Украине работают 2,7 млн пенсионеров. Лишь часть из них уже имеет 24 месяца дополнительного стажа.

Интересная особенность перерасчета: его проводят задним числом. То есть пенсию повышают с апреля, но начинают выплачивать по-новому только с июня. Это происходит из-за задержки статистических данных. ПФУ только в конце мая получает данные за апрель.

В июне выплатят уже повышенную пенсию, а также компенсируют прибавку за апрель и май. К примеру, если у вас было 35 лет стажа и ваш расчетный размер пенсии составлял 7 тыс. грн, то после повышения ваша пенсия составит 7,4 тыс. грн. Также вы получите дополнительно 800 грн за апрель и май. Если ваша пенсия с 35 годами стажа составляет 10 тыс. грн, то после повышения вы получите уже 10 тыс. 571 грн. Еще 1142 грн вы получите за май и апрель.

Ранее OBOZ.UA подробно писал о том, почему в Украине большинство 60-летних вскоре не сможет получить пенсию вовремя. Это связано с поэтапным повышением требования к стажу.

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