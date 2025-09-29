Пенсии украинцев рассчитываются умножением среднемесячной зарплаты по стране за предыдущие три календарных года на индивидуальный коэффициент, после чего от этого произведения берётся столько процентов, сколько лет составляет страховой стаж.

При этом индивидуальный коэффициент есть среднее арифметическое из ежемесячных соотношений дохода, на который были начислены страховые взносы, и средней зарплаты в стране за соответствующий месяц.

При расчете таких коэффициентов учитываются все месяцы, на протяжении которых начислялись страховые взносы, начиная с июля 2000 года, и по желанию плательщика или если таких месяцев было меньше 60, ещё любые 60 месяцев подряд до этой даты при условии документального подтверждения соответствующих сумм.

Самые невыгодные месяцы, которые вместе подряд составляют 10 процентов от страхового стажа, при расчёте не учитываются, причем по собственному опыту могу доложить, что это делается автоматически и соответствующая программа при расчете пенсий работает честно, хотя каждый ей не доверяющий вправе потребовать исключения при расчете каких-то других месяцев подряд, составляющих те же 10 процентов от страхового стажа.

Ежегодная индексация пенсий осуществляется их умножением на коэффициент, учитывающий 50 процентов годового роста потребительских цен и 50 процентов роста средней по стране зарплаты за предыдущие три календарных года в сравнении с такими же тремя календарными годами подряд, но на год раньше.

К этому максимально упрощенному изложению базовых положений достаточно сложного механизма начисления пенсий (языком, максимально приближенным к общечеловеческому) стоит добавить следующее.

Логический анализ вышеприведенной пенсионной формулы показывает: для того, чтобы собственной пенсией возвратить себе пенсионные взносы, уплаченные на протяжении всей жизни, среднестатистическому по всем показателям пенсионеру (то есть с индивидуальным коэффициентом 1) нужно прожить на пенсии ориентировочно столько же лет, сколько процентов составила за время его работы средневзвешенная ставка пенсионных отчислений (то есть той части ЕСВ или его "предшественников", которая "солидарно накапливалась" именно на пенсионные цели).

И если такая средняя пенсионная ставка на протяжении жизни составляла, скажем, 20 (или 30) процентов, то соответственно именно 20 (или 30) лет и нужно прожить на пенсии: если прожил на пенсии больше, то выиграл, а если меньше, что, безусловно, несопоставимо чаще, то проиграл (согласно названию старого польского сериала "Ставка больше, чем жизнь")…

Все понимают, что действующая система так называемого "солидарного" (в противовес честному накопительному) пенсионного страхования, идущая еще от Бисмарка, который ее – на то время весьма прогрессивную – внедрил в 1889 году, очень мягко говоря, немного устарела наподобие известной МММ в последние годы ее существования, а демографическая ситуация даже та, что была до войны, не говоря о современной, никак не способствует хотя бы какому-то переворачиванию этой финансовой пирамиды, давно уже искусственно "подкармливаемой" за счет государства.

Так что, как сказал неизвестный слесарь-сантехник ещё в советское время, тут не "кран" надо менять, а всю систему.