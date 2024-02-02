Недвижимость известного экс-нардепа от Партии регионов Царева арестовали. Его самого подозревают в "финансировании" России

Суд арестовал недвижимость бывшего народного депутата от Партии регионов Олега Царева. Общая стоимость арестованных активов причастного к финансированию вооруженной агрессии России экс-нардепа составляет около полумиллиарда гривен.

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Об этом сообщили в Службе безопасности. Там отметили, что под арест попали:

квартира в центральной части Днепра;

земельный участок в Киевской области;

2 имущественных комплекса во временно оккупированном Крыму – санаторий "Кирова" и музей "Усадьба княгини Барятинской", где, заметили в СБУ, проживает сам Царев.

"Общая стоимость арестованной недвижимости "экс-регионала" составляет около полумиллиарда гривен. Блокирование активов фигуранта позволит предотвратить их перерегистрацию на подставных лиц во избежание дальнейшей конфискации имущества", – говорится в сообщении.

Царев "финансирует" Россию

При этом в службе подчеркнули: после захвата Россией Крыма Царев переоформил свой тамошний санаторий в соответствии с законодательством РФ. Таким образом, отмечается, он регулярно платит деньги из рекреационного бизнеса в бюджет страны-агрессора в виде "налогов".

"Кроме того, Царев заключил договор с подразделением Росгвардии на монтаж и обслуживание технических средств охраны двух крымских объектов. Деньги за такие услуги бывший "регионал" платит непосредственно на банковские счета оккупационной группировки России, которая дислоцируется на временно захваченном полуострове", – рассказали в СБУ.

Царева хотят наказать за преступления против Украины

В то же время, отмечается, на основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили Цареву о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины – финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины.

Ранее же СБУ квалифицировала преступные его действия по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины – государственное предательство, совершенное в условиях военного положения.

"Поскольку злоумышленник скрывается от правосудия на временно оккупированной территории Украины, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за преступления против Украины", – сообщили в СБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее сотрудники Государственного бюро расследований объявили о подозрении пятнадцати бывшим работникам Управления государственной охраны Украины. Экс-охранники президента-беглеца Виктора Януковича обвиняются в дезертирстве.

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