Налоги начислят на старые квартиры и дома: налоговики объяснили, начиная с какой площади придется платить

В Украине налоги на недвижимость платятся при условии, если площадь жилья превышает норматив. Для квартиры норма составляет 60 квадратов, а для домов – 120 квадратов.

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Об этом начальник управления налогообложения физических лиц ГУ ГНС во Львовской области Владимир Коваль в эфире "Украинского радио. Львов", передает пресс-служба ведомства. "Плательщиками налога являются лица, в собственности которых находятся квартира свыше 60 кв. м и (или) дом - свыше 120 кв. м или квартира и дом, общая площадь которых больше 180 кв.м. тогда это лицо является плательщиком налога на недвижимое имущество" , отличные от земельного участка", – объяснили в ведомстве.

Ставка налога не может превышать 1,5% минимальной заработной платы и устанавливается органом местного самоуправления. Например, во Львове налоговики начисляют налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, за 2023 год исходя из ставки 1% от минимальной заработной платы. Это меньше, чем было в предыдущий год, когда ставка достигала 1,5% от минимальной зарплаты.

Налог нужно платить за прошлый год, потому и заработная плата учитывается по состоянию на 1 января 2023 года. Следовательно, за квартиру площадью 100 квадратов налог нужно платить на площадь в 40 квадратов. В городах, где установили ставку в 1,5% минималки (100,5 грн.), размер налога составит 4020 грн (платится раз в год). В то же время, во Львове, где налог составляет 1%, заплатить придется 2 680 грн.

Уплатить налог нужно в течение 60 календарных дней с момента получения НПР. "Налоговая переходит в электронные сервисы, что удобно как для налогоплательщиков, так и для нас, налоговиков, которые администрируют налоги, потому что это значительно ускоряет наши взаимоотношения по отправке решений", – подчеркнул Владимир Коваль.

Как сообщал OBOZ.UA, за подозрительные операции блокируют карточки физических лиц. К примеру, финансовые учреждения замораживают счета после подозрительных переводов, если клиент не мог документально подтвердить происхождение средств. В то же время, все чаще штрафуют и банки: из-за того, что они не слишком тщательно проверяли своих клиентов и пропустили нарушения.

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