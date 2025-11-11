'Мы убедились, что рассрочка – это удобно': OBOZ.UA выяснил, как украинцам обустроить жилье без многолетних долгов

Из-за российского вторжения тысячи украинских семей потеряли дома и были вынуждены начинать все с нуля. Новые города, новые квартиры, новые реалии – и чаще всего без сбережений.

Журналистка OBOZ.UA, которая по совместительству занимается волонтерством, решила расспросить у одной из таких семей, как им удалось обустроить жизнь на новом месте. Семья Коваленко недавно переехала из Славянска в Киев. История обычных людей, которые не сдались, стала примером того, как иногда простое решение может вернуть ощущение дома.

Коваленко уехали из Славянска весной 2025 года, когда обстрелы стали почти ежедневными. Отец Сергей работал слесарем, мама Ирина – продавщицей в супермаркете. Вместе с двумя детьми они поселились в Киеве.

"Нам повезло, ведь знакомые помогли найти квартиру, фактически бесплатно – только надо было оплачивать коммунальные. Однако когда мы зашли внутрь, поняли, что это квартира с историей: старая мебель, а техника не работает. Даже холодильника на тот момент не было", – вспоминает Ирина.

Начать все с чистого листа – это не только о новых документах или школе для детей, это еще и о базовых вещах, без которых не чувствуешь себя дома. Коваленко решили сделать ремонт и минимально обустроить жилье, но средств на все не хватало.

"Мы думали взять какой-то кредит, но думали, что для этого нужна куча бумаг, немало потраченного времени на очереди в банке. У меня на телефоне было приложение Sense SuperApp, потому что там зарплатная карта. И я решила покопаться в разделе "Легкая рассрочка". Нажала и поняла, что все можно сделать онлайн, без всяких справок", – рассказывает Ирина.

Супруги решили проверить, как это работает. В магазинах-партнерах Коваленко выбрали холодильник и диван на сумму около 65 000 гривен. Продавец спросил только номер телефона, который Ирина указывала при регистрации в банке. Через несколько секунд в приложении появилось пуш-сообщение – "подтвердить покупку".

"Я нажала – и все, никаких подписей и справок. Мы даже не ожидали, что все произойдет так быстро. Через две минуты уже несли документы на доставку мебели", – говорит она. Для семьи это стало настоящим спасением, ведь квартира быстро наполнилась необходимыми вещами, а финансовая нагрузка распределилась равномерно.

Коваленко оформили рассрочку на 12 месяцев. Переплата всего 0,01% годовых. Первый платеж они сделали только через месяц после покупки. "Это очень удобно, когда ты только начинаешь. Платишь небольшими суммами и не срываешь семейный бюджет", – объясняет Сергей.

Оказалось, что оформить "Легкую рассрочку" может любой клиент Sense Bank, у которого есть активная кредитная карта и установленный кредитный лимит. Условия простые и прозрачные:

сумма покупки – от 500 до 200 000 грн;

срок – от 3 до 24 месяцев;

переплата – 0,01% годовых;

первый платеж – через месяц;

оформление – в 5500 торговых точках партнеров банка.

Процесс полностью автоматизирован: достаточно назвать номер телефона, получить уведомление в приложении и подтвердить покупку. Среднее время подтверждения – 2-3 минуты, после чего соглашение сразу появляется в приложении. Там клиент может в реальном времени отслеживать график погашения, остаток и даты платежей.

По данным Sense Bank, которые предоставили эксклюзивно для OBOZ.UA, самые популярные категории "Легкой рассрочки" – смартфоны, ноутбуки, телевизоры, бытовая техника, мебель, товары для ремонта, медицинские и образовательные услуги. В последнее время вырос спрос на товары для автономного энергопитания – генераторы, аккумуляторы, солнечные панели.

"Есть и сезонность, ведь летом люди покупают велосипеды, кондиционеры, мотоблоки, а зимой – технику для дома. В последнее время еще и курсы английского или IT – в рассрочку берут даже образование", – рассказали в банке.

Клиенты могут сочетать "Легкую рассрочку" со скидками партнеров. Например, если утюг или аэрогриль продается по акционной цене, его можно взять еще и в рассрочку. То есть скидка сохраняется, а платеж разбивается на удобный срок – до 24 месяцев.

Также OBOZ.UA узнал, что Sense Bank не имеет ограничения на количество одновременных рассрочек – главное, чтобы хватало кредитного лимита. Поэтому клиент может одновременно купить холодильник, мебель и даже оплатить курсы по обучению – все через одно приложение.

Коваленко признаются, что теперь в квартире "пахнет домом". У детей есть свои кровати, а на кухне появился новый холодильник. "Нас часто спрашивают, как мы все это купили. Мы просто воспользовались тем, что уже имели, по сути. Теперь каждый месяц платим понемногу. И главное – живем, а не ждем, когда соберем деньги на все сразу", – улыбается Ирина.