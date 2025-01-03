Контрабанда в подлокотнике: на границе с Польшей обнаружили слитки золота на 6 млн гривен. Фото

Во Львовской области через пункт пропуска "Нижанковичи" 37-летняя украинка пыталась провезти около 1,5 кг золота. Слитки драгоценного металла были спрятаны в подлокотнике автомобиля Toyota.

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Их обнаружила погранично-таможенная группа. Пресс-служба ГПСУ на официальном сайте вечером 2 января сообщила, что их сотрудники уведомили Бюро экономической безопасности Украины о признаках преступления по ст. 201-3 УК.

"Объяснить происхождение драгоценного металла и предоставить соответствующие подтверждающие документы на золотые слитки барышня, 37-летняя дончанка, и пассажир авто, 67-летний мужчина, не смогли", – уточнили в ведомстве.

Проба каждого слитка – 999. Всего правоохранители обнаружили 61 такой слиток.

По предварительной оценке, сумма выявленного золота может достигать 6 млн гривен.

Как писал OBOZ.UA, ранее Служба безопасности и Национальная полиция Украины ликвидировали деятельность международной организации контрабандистов, изъяв тяжелых наркотиков на 20 млн гривен. Организаторами нелегального бизнеса оказались внук и его дед. К такому "заработку" они привлекли еще несколько десятков сообщников.

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