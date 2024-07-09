Экс-совладельцу ПриватБанка объявили подозрение: в чем обвинили олигарха

Бывшему совладельцу ПриватБанка Геннадию Боголюбову заочно сообщили о подозрении в незаконном завладении паспортом и пересечении границы. Кроме того, подозрение сообщили еще и пограничнику, что способствовало его выезду из Украины.

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Об этом сообщили в Государственном бюро расследований и в Офисе генерального прокурора. Следователи отметили, что пограничник (начальник одной из групп инспекторов пограничной службы "Ягодин") был задержан.

"Следствие при содействии руководства Госпогранслужбы установило, что олигарх в сопровождении своего близкого родственника выехал 24 июня 2024 года на поезде "Киев — Хелм", хотя в соответствии с базами данных Украины граница не пересекала. В ходе неотложных процессуальных действий установлено, что Геннадий Боголюбов уехал из страны по недействительному паспорту гражданина Украины, физически находящегося в Украине и страну не покидавшего", – отметили в ДБР.

Задержанный пограничник, проверявший купе, где находились Боголюбов и его родственник, передал подчиненному документы пассажиров и заверил, что они в порядке. В прокуратуре отметили, что правоохранитель "достоверно знал, что ему для проверки предоставили документ на имя другого человека". А польским пограничникам олигарх предъявил уже свой собственный загранпаспорт.

Правоохранителю, который помог уехать Боголюбову, доложено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу (ч. 2 ст. 332 УК Украины). Его заключили под стражу с альтернативой внесения залога в 25 млн грн.

Подозрение в нарушении этой статьи заочно объявили и Боголюбову. Также его подозревают в незаконном завладении паспортом другого лица (ч. 3 ст. 357 УК Украины), что предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в 2023 году Хозяйственный суд Киева закрыл дело по иску Боголюбова о неправомерности национализации ПриватБанка. Судья отказался признавать недействительными договоры купли-продажи ПриватБанка, в результате которых государство приобрело в собственность 100% акций банка в декабре 2016 года.

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