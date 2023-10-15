Часть пенсионеров может остаться без выплат из-за работы: что нужно знать

В Украине часть пенсионеров может остаться без пенсионных выплат. В частности, в некоторых случаях работающим гражданам пенсия не выплачивается и прекращается на время трудоустройства.

Это касается тех украинцев, которые вышли на пенсию за выслугу лет. Об этом рассказали в Пенсионном фонде Украины (ПФУ), отвечая на вопросы одной из пенсионерок.

В данном случае, если гражданин устроился на работу по своей специальности, позволяющей выйти на пенсию за выслугу лет, то на период работы выплаты прекращаются. Да, если, скажем, учитель вышел на пенсию за выслугу лет, то он будет лишен выплат. Но после увольнения средства будут выплачиваться.

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При этом, если гражданин устраивается на работу по другой специальности, которая не дает права выйти на пенсию за выслугу лет, то он будет продолжать получать деньги.

"Я бывший учитель, получаю пенсию за выслугу лет. Сейчас устроилась в общеобразовательной школе на должность ассистента учителя инклюзивного класса. Имею ли я право в период работы на выплату пенсии?", – задала вопрос пенсионерка. В ПФУ ответили так:

"В Вашем случае работа в должности ассистента учителя в общеобразовательном учебном заведении не дает права на назначение пенсии за выслугу лет. Следовательно, в период работы в указанной должности назначенная пенсия за выслугу лет выплачивается".

Кроме того, в Пенсионном фонде добавили, что пенсионеру следует обязательно сообщать им о своем трудоустройстве. Аналогично гражданам нужно сообщать и факт увольнения с работы, поскольку механизм индексации пенсии и начисления некоторых других выплат связан с тем, работает пенсионер или нет.

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